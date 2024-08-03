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Ekonomi

Benzin fiyatına indirim yapılması bekleniyor: Tarih belli oldu

Brent petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla benzin ve motorinde fiyat değişiklikleri yaşanıyor. Benzin fiyatına 6 Ağustos'tan itibaren geçerli bir indirim yapılması gündemde.

11:34 - 3/08/2024 Cumartesi
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Brent petrolün fiyatlanması benzin ve motorini etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.


Salı günü bekleniyor


Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor.


Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.



Güncel akaryakıt fiyatları


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 45,20 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 43,64 liradan satılıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#Akaryakıt
#benzin
#motorin
#ekonomi
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