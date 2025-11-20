Bera Holding GES yatırımlarında en büyük tesisini devreye aldı

Tüm işletmelerindeki enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefleyen ve bu yöndeki yatırımlarına 2025 yılında hız veren Bera Holding, son üç ayda toplamda 15,6 MWe gücündeki 4 tesisi devreye alarak elektrik üretimine başladı.
Sanayide yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam eden Bera Holding, son üç ay içerisinde Divapan, Koveka ve MPG A.Ş. için toplam 15,6 MWe gücündeki 4 ayrı GES kurulumunu devreye aldı. Konuya dair Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin şunları söyledi:
- "Enerji arzının küresel ve bölgesel anlamda büyük belirsizlikler taşıdığı böylesine bir dönemde grubumuza bağlı şirketlerin ihtiyacı olan elektriği kendimizin üretmiş olması hem üretim maliyetlerimizi düşürmekte hem de operasyonel anlamda bağımsızlığımızı arttırmaktadır. Bera Holding olarak, işletmelerimizin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak hedefi doğrultusunda yeşil enerji yatırımlarımıza 2025 yılı için öncelik vermiş durumdayız. Son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye yapmış olduğumuz toplam yatırım tutarı 21,5 milyon USD aşmış durumdadır. 44.3 MWe üretim gücüne ulaşan holding, yıllık 65.000 MWh elektrik üretimi elde edecek olup, bu sayede toplam tüketiminin %40’ını yenilenebilir enerjiden karşılamaya başlayacaktır.”
Devreye alınan GES yatırımlarına dair ayrıntıları aktaran Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Holding’in bağlı ortaklıkları olan Divapan A.Ş., Koveka A.Ş. ve MPG A.Ş.’nin, Sarayönü, Ilgın ve Meram’daki yeni güneş enerjisi santralleri tamamlanarak devreye alındı. 15,6 MWe gücündeki dört tesisin anlaşmaları Haziran ayında gerçekleştirilmişti. Grup bünyesindeki en büyük GES yatırımı olan Divapan Sarayönü Arazisi, 95.000 m² alana kurulu olup 10,2 MWe kapasiteye sahiptir. Yıllık ortalama 16.500 MWh elektrik üretimiyle Divapan’ın Düzce fabrikasının enerji ihtiyacının yaklaşık %50’sini karşılayacaktır. Koveka’nın Ilgın ilçesindeki 4 MWe kapasiteli tesisi ise Tekirdağ’daki fabrikamızın enerji ihtiyacının %88’ini karşılayacaktır. Son olarak ise Konya Meram ilçesinde kurulan Divapan A.Ş.’nin 999 kWe ve MPG’nin 400 kWe gücündeki tesisleriyle birlikte, Bera Holding’in toplam GES kapasitesi 44,3 MWe seviyesine ulaşmıştır. Grubumuz, yıllık yaklaşık 65.000 MWh elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamaktadır.”
Bera Holding’in, tüm bu yatırımlarla birlikte yenilenebilir enerjiye yapmış olduğu toplam tutar 21,5 milyon USD aşmış durumdadır. Gerçekleştirilen bu yatırımlar sonucunda 41.000 ton CO₂ salınımı engellenirken, yaklaşık 6.000 ağacın yıllık karbon tutumuna eşdeğer çevresel katkı sağlanmış olacaktır.