Bera Holding GES yatırımlarında en büyük tesisini devreye aldı

"Enerji arzının küresel ve bölgesel anlamda büyük belirsizlikler taşıdığı böylesine bir dönemde grubumuza bağlı şirketlerin ihtiyacı olan elektriği kendimizin üretmiş olması hem üretim maliyetlerimizi düşürmekte hem de operasyonel anlamda bağımsızlığımızı arttırmaktadır. Bera Holding olarak, işletmelerimizin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak hedefi doğrultusunda yeşil enerji yatırımlarımıza 2025 yılı için öncelik vermiş durumdayız. Son birkaç yılda yenilenebilir enerjiye yapmış olduğumuz toplam yatırım tutarı 21,5 milyon USD aşmış durumdadır. 44.3 MWe üretim gücüne ulaşan holding, yıllık 65.000 MWh elektrik üretimi elde edecek olup, bu sayede toplam tüketiminin %40’ını yenilenebilir enerjiden karşılamaya başlayacaktır.”