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Ekonomi BESten BİSTe 12 milyarlık destek
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES'ten BİST'e 1.2 milyarlık destek

BES'ten BİST'e 1.2 milyarlık destek

Birseysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının en az yüzde 10'u borsaya yatırılacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken, Borsa'ya sağlanacak kaynağın 1.2 milyar olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİST
BİST

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES'te) devlet katkısı yönetmeliği değiştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'unun borsaya yatırılması sağlandı.

EN AZ 1.2 MİLYAR LİRA

  • Yapılan değişiklikle BES'teki yaklaşık 12 milyarlık devlet katkısının 1.2 milyarının Borsa İstanbul'a aktarılması bekleniyor.

Daha önceki yönetmeliğin 11. maddesinde nakden ödenen devlet katkısının yüzde 30'u mevduat katılma hesabı, kira sertifikaları, çeşitli menkul kıymetler veya Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde değerlendirilebiliyordu. Yapılan değişiklikte bu oran yüzde 20'ye indirildi ve "BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda" ifadesine "asgari yüzde 10'u" ifadesi eklendi.

2 gün önce yapılan SPK düzenlemesiyle, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) standart fonlardaki birikimin yüzde 10'unun Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinde, para piyasası fonlarında bulunan fonların ise yüzde 25'inin devlet tahvillerinde değerlendirilmesi zorunluluğu gelmişti.

İşte Resmi Gazete'de yer alan karar.
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