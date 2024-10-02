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Ekonomi
Beyin göçünü tersine çevirmek istiyoruz

Beyin göçünü tersine çevirmek istiyoruz

Akın Ali Polat
04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sabancı Topluluğu, 100’üncü yılına özel ‘Sabancı Gençlik Seferberliği’ni İzmir’de başlattı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile EnerjiSA Üretim Teknoloji ve Etki Merkezi'ni açan Sabancı, yıl sonuna kadar 7 ilde 7 üniversiteyle iş birliği yaparak 8 teknoloji merkezi açacak. Şirket, proje kapsamında 3 yılın sonunda ise ikisi yurt dışında olmak üzere 34 ilde 30 bin gence ulaşmayı hedefliyor.


329 BİN GENCİMİZ YURT DIŞINA GİTTİ

Açılışta bir konuşma yapan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, herkesin enflasyondan bahsettiğini, ancak en önemli sorunun beyin göçü olduğuna dikkati çekti. Geleceğin sorununun gençleri ihraç etmek olduğunu ifade eden Alper, şunları kaydetti: “Geçen yıl 329 bin gencimizi yurt dışına ihraç etmişiz. Biz onları ihraç etmek istemiyoruz, biz onların ürettiği ürün ve hizmetleri yurt dışına ihraç etmek istiyoruz. Ceplerinde tek yönlü değil, çift yönlü biletler olsun ki gitsin geri dönsünler ve bu topraklara hizmet etsinler istiyoruz.” Alper, yaptıkları çalışmalarla gençleri geleceğe hazırlamak istediklerini vurguladı.




#Beyin Göçü
#sabancı
#ekonomi
#politika

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