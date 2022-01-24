Bitmemiş konut alana güvence

Cep telefonu ve tablet gibi ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan teknolojik ürünlerin belirli bir standartta yenilenmesi ve sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı’nca bir yönetmelik hazırlanmıştı. Tüketici Kanunu’na eklenecek yeni maddeyle yenilenmiş ürün satışı yasal alt yapıya kavuşturuluyor. Buna göre, yenilenmiş ürünlere en az bir yıl garanti verilecek. Yönetmelikle belirlenen mallar ancak bakanlık tarafından yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi şartı ile yenilenmiş ürün olarak satılabilecek.

AK Parti’nin Tüketici Kanunu’nda yapmayı planladığı değişiklik çalışmaları hız kazandı. Taslağa göre, geçen yıl yaklaşık 870 milyon liralık uyuşmazlığı çözen ve bu sayede de yargının üzerindeki iş yükünü önemli ölçüde azaltan tüketici hakem heyetlerinin baktığı uyuşmazlıklarda parasal sınırın 30 bin liraya çıkarılması gündemde. İl ve ilçe tüketici hakem heyeti ayrımı kaldırılacak. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde başvurular kaymakamlığa yapılacak.

DEVRE MÜLK DÜZENLEMESİ

Devre mülk ve devre tatil sözleşmelerinde yaşanan devir ve süre sorunlarına da çözüm getirilecek. Taslak çalışmaya göre, devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak. Devre tatil sözleşmelerinde süre en fazla 10 yıl olacak. Tatil hakkını belirli bir dönem için kullanmayanlardan o dönem için aidat veya benzeri bir ücret talep edilemeyecek.

KONUT ALIMI

Henüz tamamlanmamış inşaattan alınan konutların teslimiyle ilgili de değişiklik yapılacak. Buna göre, kat irtifakı tesis edilmeden tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak. İlgili maddeye, “Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunludur” hükmü eklenecek. Bu süre, sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek. Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümün tüketici adına tapu siciline tescil edilmesi ile teslim gerçekleşmiş sayılacak.

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ALEYHE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK

Yine abonelik sözleşmelerinde de tüketici lehine düzenlemeye gidiliyor. Taahhütnameye taahhüdün belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamayacak. Taahhüt süresince sözleşme ve taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacak. Taahhüt süresi 12 ayı aşamayacak.

Süresi bir yıl ve daha az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde tüketici haklı sebeple cezai şart ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilecek.

Akredite olmayanlara 700 bin TL ceza

Kanuna eklenecek yeni maddeyle, akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara, cezaya konu aykırılığın büyüklüğü ve tekrar durumu gibi etkenler gözetilerek 70 bin liradan 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

Tüketiciye satış sonrası garanti