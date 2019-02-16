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Bizim binaya da bakın

Kartal’da çöken binanın ardından konutlarının sağlamlığından endişe eden vatandaşlar, denetim için belediyelere koştu. Denetimlerde, riskli olduğu tespit edilen binalar mühürleme işlemi yapılarak boşaltıyor. Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Riskli binanın yıkılması gerekiyorsa yıkacağız” demişti.

Mine Açar Yeni Şafak
Grafik: Hakan Özaslan
Grafik: Hakan Özaslan

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, “Vatandaşımızın sağlıksız binalarda yaşamaya devam etmesine göz yumamayız, yummayacağız” sözleriyle başlattığı kentsel dönüşüm hamlesi yeniden hızlanıyor. Üstelik bu kez sürece vatandaş nezdinde yoğun bir katılım da söz konusu. Bu kanıyı hafta genelinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşlarla yaptığım kentsel dönüşüm sohbetlerinden yola çıkarak dile getiriyorum. Kartal'da yaşanan son acı yıkımın ardından nabız yoklamak için çıktığım dönüşüm turunda birçok vatandaşın artık dönüşüme daha sıcak baktığını net olarak gözlemledim.

GÜVENSİZLİK KIRILIYOR

  • Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz vatandaşların birçoğu bugüne kadar dönüşüme güvenmedikleri için uzak durduklarını söyledi. Vatandaşların ortak kaygısı ise müteahhitlerin evlerini yok pahasına alıp yeni ev için kendilerini borçlandıracakları yönünde özetlendi. Bu görüşte olan birçok vatandaş, “Ancak konuya artık farklı yaklaşıyoruz. Gerek Cumhurbaşkanı gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanı bu konuda bizim arkamızda olduklarını söylüyorlar. Her türlü suiistimale karşı bizi koruyacaklarını bildirmeleri de sürece güven duymamızda etkili oldu. Daha önce evlerimizin ellerimizden alınıp parası olana satılacağını ve bizim de borçlandırılacağımızı düşünüyorduk. Ama artık bu konuya daha hassas yaklaşıyoruz. Mal canın yoncası ama can olmayınca neyleyelim malı” sözleriyle konuya daha hassas yaklaştıklarını özetledi.

HASSASİYET ARTTI

Birçok bina vatandaş tarafından markaj altına da alındı. Kendi binalarının dışında gezdikleri yerlerdeki binaları da başka gözle incelemeye başladıklarını belirten vatandaşlar, “Risk sadece oturduğumuz evlerde değil. Etrafımızdaki birçok binada bu riski çıplak gözle görebiliyoruz. Dolaştığımız yerlerde karşılaştığımız riskli binaları da oradaki sakinlere bildiriyoruz. Önlem alın diyoruz. Çünkü bu tür binalar oradan geçerken bize de zarar verir” şeklinde konuştular.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen de binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, “Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor” uyarısında bulundu.

Belediyelere iş düşüyor

Vatandaşlar denetimde belediyelerin de daha etkin olması gerektiğine vurgu yaptı. Nitekim bazı belediyelerde yetkililer kolları sıvayarak riskli bina tespitine başladı. Riskli olduğu tespit edilen binalarda mühürleme işlemi yapılarak içleri boşaltılıyor. Buna Bahçelievler’deki 8 katlı bina son örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca kısa bir süre önce yol haritasının yeniden çizildiği dönüşüm planı çerçevesinde belediyeler kendi il ve ilçesi için kentsel dönüşüm strateji belgesi de hazırlamak zorunda. Bu konuda da çalışma başlatan belediyeler var. Hedef kentsel dönüşümü 20 yılda tamamlamak. Her yıl 3 bin konutu dönüştürmek.

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  • Alınması gereken çok ders var
  • Kartal’daki binanın çökmesinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan alınması gereken birçok ders olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacaklarını da dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da kentsel dönüşüm sürecini başka anaların ağlamaması, başka ocaklara ateş düşmemesi adına hızlı bir şekilde yapmak istediklerini aktardı. Bakan Kurum, “Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız. Buna ilişkin başvuruları vatandaşlarımız bakanlığımıza yapabilir” dedi.

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