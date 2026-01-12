bizz@kampüs’te genç fikirler bu yıl GODIVA için yarışacak

“bizz@kampüs, gençlerin iş dünyasını tanıma fırsatı buldukları, kendilerini farklı yönleriyle ortaya koyabildikleri güçlü bir gelişim alanı. Takım çalışması, yaratıcı düşünme, fikirlerini savunma ve planlama gibi pek çok yetkinliği bu süreçte birebir deneyimliyorlar. Bu yıl da GODIVA gibi ilham veren bir markayla çalışmalarının, gençlerimizin bakış açılarını genişleten ve vizyonlarını besleyen çok değerli bir fırsat sunacağına inanıyoruz. Onların bu yolculuktan aldıkları ilhamla hayallerine cesaretle yönelmelerini ve geleceğe umutla bakmalarını diliyoruz.”