Bölge ekonomisi zarar görmeyecek

Önceki gün Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle hükümet harekete geçti. Çalışmaları yakından takip eden bakanlar, deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve üreticinin kredi, borç ve kayıplarıyla ilgili bir dizi önlemi hayata geçiriyor. Öncelikle, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullanılan kredilerin, 1 yıllık taksit ve faizlerinin TESKOMB tarafından ödeneceğini açıklandı. Depremzedelerin SGK prim ödeme süresi ise, 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı. Alınan tedbirlerle bölge halkı ve esnafının zarar görmemesi amaçlanıyor.

ESNAF KREDİLERİNİ TESKOMB ÖDEYECEK

Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu konuda gerekli adımların atılacağını bildiri. Bakan, Twitter hesabından "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin, 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" açıklamasında bulundu.

SGK PRİM ÖDEMESİ 30 NİSAN’A KADAR

Z. Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, depremzedelerin SGK prim ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Selçuk, "24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da iş yeri ve iş verenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

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ERTELENEN BORÇLAR FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLECEK

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlendirme imkanı getirileceğini de aktaran Selçuk, "Ayrıca yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkanını da sağlıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı, yakınlarına sabır, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin her daim vatandaşlarımızın yanlarında" açıklamasında bulundu.

Kesintisiz iletişim için tedbir alındı

Türk Telekom, depremin ardından kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla tüm tedbirleri aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, "6 şarj ünitesi öncelikli olarak belirlenen 3 toplanma alanında hizmet vermek üzere Elazığ'a gönderildi. Vatandaşların sabit ses ve internet ihtiyaçlarına destek olmak adına her bir lokasyonda 5 sabit ses ve ikişer sabit internet faaliyete geçirildi. bölge halkına limitsiz olarak wifi internet hizmeti sunulmaya başlandı."

123 bin konutun yüzde 34'ü sigortalı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye'nin, deprem kuşağında bir ülke olduğunu kaydederek, "Sigorta teminatı vatandaşımıza depremden sonra hasar tazminatını alıp hayata kaldığı yerden devam etme şansı veriyor. Elazığ'daki 123 bin 310 konutun yüzde 34,5 yani 42 bin 972'si, depremin merkezi Sivrice ilçemizde 123 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Depremde evi hasar gören sigortalı vatandaşlarımız DASK'a başvurarak hasar tespit çalışmasını yaptırıp zararını karşılayabileceklerdir" diye konuştu.

20 tır malzeme bölgeye ulaştı

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırları bölgeye ulaşarak AFAD koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandı. İTO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 TIR bölgeye ulaştı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Başka neye ihtiyaç varsa yerine getirmek için hazırız” dedi.

Yardımlar 'PTT Posta Çeki Hesabı' ile ulaştırılacak

PTT AŞ, depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla “PTT Posta Çeki Hesabı” oluşturdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu sayede 1866 numaralı “PTT Posta Çeki” hesabına gönderilecek nakdi yardımların, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yardımda bulunmak isteyenler işlem sırasında herhangi bir ücret ödemeyecek olup, bağışlar tüm PTT iş yerleri, Pttmatikler, PTT mobil ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi ve kurum olarak yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."