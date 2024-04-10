Borsa 10 bin puana dayandı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10 bin puana dayandı. Seçim sonrasındaki haftanın son işlem gününü yüzde 5,37 artışla 9 bin 618 puanla zirve seviyeden tamamlayan Borsa İstanbul, dün ise kapanışı 9 bin 814’ten yaparak yeni bir rekora imza attı. BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviyeyi de 9 bin 849 puana taşıdı. Böylece BIST 100 endeksi, şubat ve mart ayları içerisinde düzeltmeler yapıp aşamadığı 9 bin 500 puan sınırının da üzerine çıkmış oldu.

LİKİT BANKA %27 YÜKSELDİ

Aylık bazda bakıldığında en çok kazandıran endeksin yüzde 27 ile Likit Banka olduğu görüldü. BIST Likit Banka Endeksi’ni yüzde 9 getiriyle BIST 30 takip etti. Uzmanlar, özellikle geçtiğimiz cuma günü Borsa İstanbul’da başlayan yukarı yönlü hareketliliğin yabancıların döviz bozdurup, hisselere giriş yapmasından kaynaklandığına dikkat çekti. Bu duruma yabancı yatırımcıların ilgi duyduğu bankacılık ve BIST 30 hisselerinin daha yüksek seyretmesi de gerekçe olarak gösteriliyor.

YABANCI GİRİŞİ DEVAM EDİYOR

Ortadan kalkan seçim belirsizliği ve ekonomi yönetimine duyulan güven TL varlıklar üzerinde pozitif katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 293 puana kadar çekildi. 22 Mart haftası itibarıyla güçlenmeye başlayan Borsa İstanbul’da, yabancı yatırımcı 428,8 milyon dolarlık hisse aldı.







