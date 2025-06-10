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Borsa bayram sonrası ilk günü yükselişle kapattı

Borsa bayram sonrası ilk günü yükselişle kapattı

18:4310/06/2025, Salı
AA
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BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazanarak tamamladı.
BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazanarak tamamladı.

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı'nın ardından ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 98,9 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,81 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazanarak 9.659,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 98,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,05, holding endeksi yüzde 1,87 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,81 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD ile Çin arasında restleşmeye dönüşen tarife politikalarının yol açtığı ticari gerginliklerin kalıcı olarak giderilmesi amacıyla iki ülkenin üst düzey yetkilileri Londra'da ikinci günde de bir araya gelirken, görüşmelerden çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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