Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 3.151,32 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,43 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 3.151,32 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,47'yle tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 2,12'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 1,6 değer kaybıyla 3.146,89 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon ve resesyon endişelerinin sürmesinin, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir iyileşmeye engel olduğunu belirterek, oynaklığın bir müddet daha devam edebileceğini söyledi.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu SP'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 ve 3.050 seviyelerinin destek, 3.320 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

SP, en son 1 Nisan'daki değerlendirmesinde, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B " olarak teyit ederken, not görünümü ise "negatif" olarak korumuştu.

Kuruluş dün Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 1,7 puan artırarak yüzde 5,2'ye, 2023 için de 1,1 puan yükselterek yüzde 2,8'e revize etmişti.

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