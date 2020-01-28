Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 119.801,63 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile gıda içecek oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 348,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile gıda içecek oldu.

  • Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 118.200 puanın destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altına inilmesi halinde 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, yukarı yönlü hareketlerde ise 120.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle tamamladı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle tamamladı
Çindeki Türkler nasıl getirilecek?

Çin'deki Türkler
nasıl getirilecek?

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Filistini parçalama planı

Filistin'i parçalama planı

Trump, ​ABD'nin Ortadoğu haritasını açıkladı.
Marmariste korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

5.4'lük deprem Yunanistan'da da hissedildi.
7 anlaşma imzalandı

7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de.
Beşiktaş'ta <br>'Sergen' dönemi

Beşiktaş'ta
'Sergen' dönemi

Efsane isim yarın takımın başında idmana çıkacak.
İnsanlık trajedisi

İnsanlık trajedisi

MSB, İdlib'de sivillere yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

MİT Kosova'da yakalamıştı

MİT Kosova'da yakalamıştı

​Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığının hapis cezası belli oldu.

Tüm okullar tatil!

Tüm okullar tatil!

Öğrencilere 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ile birçok ilde hissedildi.
Hedefleri Fidan!

Hedefleri Fidan!

İsrail gazetesinden skandal: Süleymani yerin altında şimdi Fidan'a odaklanma zamanı.
Kahramanın<br> evi de hasar görmüş

Kahramanın
evi de hasar görmüş

Yardımları 'Allah rızası için yaptım' diyerek reddetti.
Deprem<br>habercisini buldu

Deprem
habercisini buldu

​Balıkesirli kaşiften müthiş iddia: Huzursuz ediyor.
Enkazlarda<br>5 kişiye ulaştı

Enkazlarda
5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Elazığ'a ulaştı

Elazığ'a ulaştı

​Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.