|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 5.238,68 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

13:35 . 28/02/2023 Tuesday
AA
Borsa istanbul

Borsa istanbul

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,24 puan değer kazanarak 5.238,68'e çıktı. Toplam işlem hacmi 43,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,04 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile taş, toprak oldu.

BIST 100 endeksi, büyüme verisinin beklentileri aşmasıyla pozitif bir seyir izliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'ye ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.


Buna göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,6, 2022'nin son çeyreğinde de yüzde 3,5 büyüme kaydetti. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde olmuştu.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilere karşın küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini söyledi.


Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları ve konut fiyat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.



#BIST
#Piyasalar
#borsa
25 dakika önce
default-profile-img
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Etiyopya'da depremzedeler için 3,5 milyon lira toplandı: Ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz
Tottenham Formula 1 ile ortaklığa gitti
Şentop'tan 28 Şubat mesajı: Millet iradesini yok sayanlar hak ettikleri karanlığa gömülecekler
Zafer Partisi'nde üst üste istifa depremi: İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun 'Hayal kırıklığı' diyerek açıkladı
Bakan Bozdağ: Kimin ihmali varsa yargı önünde hesap verecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.