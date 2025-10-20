Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 4,22 ile sigorta, en çok düşen yüzde 1,67 ile turizm oldu. Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceğine dair beklentilerle pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.