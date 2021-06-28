Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,30 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.395,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile spor, en çok değer kaybeden yüzde 0,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta dalgalı bir seyir izlemesinin ardından cuma günü yüzde 1,3'lük düşüşle 1.391,86 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,06 değer kazandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirterek, BIST 100 endeksinde ise cuma günkü kapanışın ardından tepki alımlarının görüldüğünü söyledi.

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