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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 28 Haziran güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 artışla 1.395,16 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 28 Haziran güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,30 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.395,16 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile spor, en çok değer kaybeden yüzde 0,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta dalgalı bir seyir izlemesinin ardından cuma günü yüzde 1,3'lük düşüşle 1.391,86 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,06 değer kazandı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirterek, BIST 100 endeksinde ise cuma günkü kapanışın ardından tepki alımlarının görüldüğünü söyledi.

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