Ekonomi Borsa yeni güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 28 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 artışla 2.567,20 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 28 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 artışla 2.567,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,09 puan ve yüzde 0,91 değer kazancıyla 2.567,20 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,51'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 2,32'yle spor oldu.

Borsa İstanbul, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 artışla 2.544,12 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının piyasalarda risk iştahını artırdığını söyledi.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, 2. çeyrek bilançolarla birlikte sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.590 seviyesinin direnç, 2.510 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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