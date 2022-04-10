Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor: 2 bin 500'e koşuyor

Türk varlıklarına olan ilginin zirve yapmasında birçok neden var. Borsa İstanbul’da güçlü bir bahar havası esiyor. Altı haftadır üst üste yükselişini sürdüren Borsa İstanbul, 2 bin 393 puanla bütün zamanların rekorunu kırdı. Haftayı yüzde 6,29’luk yükselişle tamamlayan endeksin gözü yeni rekorlarda.

2500 PUANI AŞAR MI?

Yılbaşında 1.857 puanla başlayan Borsa İstanbul, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat gününü 1.851 puanla tamamladı. Endeksi, geçen yıl en yüksek seviyeyi 2 bin 278 puanla 16 Aralık 2021’de görmüştü. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde BIST 100 endeksinin, teknik açıdan 2.410 ve 2500 puanı aşabileceğini ifade ediyor. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rol üstlenmesi, borsaya olan ilginin nedenlerinin başında geliyor. Türkiye’nin Batılı devletlerle olan bazı sıkıntılarının giderilmesinin de piyasalarda karşılık bulduğunu belirten analistler, Borsa İstanbul’daki işlem gören şirket hisselerinin ucuz olmasının yatırımcılar için avantaj olarak görülmesi de dikkat çekiyor.

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Murat Tufan

YABANCI İLGİSİ ARTTI

Piyasa Uzmanı Murat Tufan, Borsa İstanbul’un yılbaşından bu yana pozitif hareket etmeye çalıştığını belirterek, mevcut Türk yatırımcısının hisse senedi olarak bakıldığı zaman eldeki hisselerini enflasyona karşı koruyabilmek için borsada kalmayı tercih ettiğini söyledi. Yabancı takas oranında son birkaç haftadır işlem hacminin arttığına dikkat çeken Tufan, “İşlem hacmi 25-30 milyar liradan son birkaç hafta 40 milyar TL’nin üzerine çıkmaya başladı. Burada belli fonların Rusya-Ukrayna savaşından dolayı yaptırımlara uğrayan Rus şirketlerinin de Türkiye'yi tercih ettiklerini görüyoruz. Yabancı ilgisinin olduğu açık” dedi.

BORSADA EKSTRA BİR COŞKU YAŞANABİLİR

Tufan, savaşın çözüme kavuşması halinde da Borsa İstanbul’da ekstra bir coşku yaşanabileceğine işaret etti. Dünyada likidite anlamında zor bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Tufan, şunları kaydetti: “Uluslararası fon artık çok seçici davranacak. Rus şirketlerinin yaptırımlardan dolayı Türkiye’yi tercih edip yatırım yapması, seçici olan sermayenin Türkiye’ye uğrayabileceği anlamına da geliyor. Borsa İstanbul TL bazında rekorlar kırmaya devam edebilir."

Dündar Murat Demiröz

Yükselme trendi sürecek

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dündar Murat Demiröz, son bir haftada borsaya yabancı girişinin olduğuna dikkat çekti. Demiröz, şunları kaydetti: “Borsa çok düşük seviyeye gelmişti. Şimdi normal denge değerine doğru gelecek. Önümüzdeki dönemde 1-2 ay boyunca borsanın yükselmesini bekleyelim. Mevcut şartlarda yükselme trendini görüyoruz daha da yükselecek. Çünkü önemli bir alternatif. Firmaların hisse senetlerinin alternatifsiz bir tasarruf aracı haline gelmesi avantaj sağlıyor. Böylece firmaların maliyeti düşüyor. Rahat yatırım yapabiliyorlar.”

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EKONOMİ Borsa haftayı rekor ile kapattı