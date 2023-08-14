Borsada bayram havası

28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaş-kanlığı seçiminin ardından sağlanan siyasi istikrarın para piyasasına olumlu etkisi artarak sürüyor. Borsaya yabancı girişi, 2013 yılından bu yana ilk kez aralıksız 9 hafta boyunca sürerek, 1 milyar 930 milyon dolarlık rakama ulaştı. Yabancı girişi ile borsadaki yabancı takas oranı yüzde 27’lerden yüzde 30.5 seviyesine çıktı. Yabancı girişinin artmasıyla yatırımcı profili çeşitlenerek derinlik kazandı.

YATIRIMCI SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 13 Ağustos itibarıyla 5.16 milyon kişiye yükseldi. Pay senedi değeri ise 8,91 trilyon TL’ye tırmandı. Son 1 yılda 2 milyon 651 bin yeni yatırımcı piyasaya girdi. Yatırımcı sayısındaki artış sene başından bu yana ise 1.4 milyon oldu.

SEÇİMDEN BU YANA YÜKSELİŞ YÜZDE 79

Ekonomi yönetiminin aldığı makro ihtiyati önlemler, kademeli faiz artışı ve parasal sıkılaştırma süreci ile Türkiye portföy yatırımlarında cazibe merkezi haline geldi. Borsa İstanbul’da yaşanan ralliyi yabancı yatırımcıların alımları da etkiledi. BIST 100 Endeksi’nde deprem sonrası ve seçim öncesi, mayıs ayında görülen 2023’ün en düşük seviyelerinden itibaren gerçekleşen değer kazancı yüzde 79’u buldu. Cuma gününü 7.714 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını yaptı. Geçen haftaki değer kazancı yüzde 3,75 olarak kayıtlara geçerken, son 1 ayda BIST 100 Endeksi yüzde 21,65 prim yaptı.







