Ekonomi Borsadan 4 ayın en yüksek kapanışı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa kaç puandan kapattı? BIST 100 endeksi günü 100.298,73 puandan tamamladı

Borsadan 4 ayın en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kazancıyla 100.298,73 puandan tamamladı. Banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 100.637,69 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 100.298,73 puanla son 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise madencilik oldu.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,16 değer kazancıyla 100.298,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.149,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,72, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile madencilik oldu.

4 ayın en yüksek kapanışı

  • Döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destek ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 100.637,69 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 100.298,73 puanla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışı yaptı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki faiz artışına karşın, Türk lirası varlıkların gün boyu pozitif seyri izlediğini belirterek, buna paralel dolar/TL'nin 5,9601'e kadar gerilediğini, BIST 100 endeksinin de direnç konumundaki 100.000 puanı aştığını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 102.500 ve 105.000 dirençleri olacağını kaydeden analistler, olası geri çekilmelerde ise 98.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise, Almanya'da işsizlik ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini dile getirdi.

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