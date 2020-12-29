Ekonomi Borsadan rekor üstüne rekor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa'dan rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul'daki rekor serüveni hız kesmeden sürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 değer kazanarak 1.445,42 puanla başlamıştı. Gün içinde BIST 100 endeksi, 1.448,49 puan ile en yüksek seviyeyi gördü.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 1.444,49 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.448,49 puana taşıdı.

Borsa rekor tazeledi
EKONOMİ
Borsa rekor tazeledi

Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,20 puan artışla 1.444,49 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

  • Döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.448,49 puana taşıdı.

Dolarda sert düşüş
EKONOMİ
Dolarda sert düşüş

Pozitif bir seyir izliyor

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ile 2020'nin son haftasında küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

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