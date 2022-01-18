Ekonomi Boş ev çok ama kiralık yok Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler
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Boş ev çok ama kiralık yok: 'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler'

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, evlerin turizm sezonunda kiraya verilmesi nedeniyle, adanın yerli halkı, yeni evlenen gençler ile kamu ve özel sektörde çalışanlar ya kiralık ev bulamıyor ya da buldukları evleri yüksek fiyatlar yüzünden tutamıyor. Bu durum ise kış aylarında ada nüfusunun giderek azalmasına neden oluyor. Emlakçı Hüseyin Pehlivan, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyorlar. 2-3 ay kiraya verip, bütün bir yılın parasını alma peşinde ev sahipleri" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Boş ev çok ama kiralık yok: Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler
Bozcaada’da, kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olsa da kiralık ev bulunmuyor.

Kuzey Ege'nin incisi, Türkiye'nin köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada, son yıllarda tatil için gözde yerlerin başında geliyor. Bozcaada'da resmi rakamlara göre, otel ve pansiyonların toplam yatak kapasitesi 4 bin 200. Ancak ruhsatsız, pansiyon şeklinde kiraya verilen evlerle birlikte bu rakam 20 bine kadar çıkıyor. Özellikle uzun bayram tatilleri ve hafta sonları bazen adada yatacak yer dahi bulmak mümkün olmuyor. Bu durum, ev sahiplerinin evlerini pansiyon mantığıyla kiralamasına neden oluyor. Bu da adada uzun süreli ev kiralamak isteyenleri zora sokuyor.

  • Bozcaada’da, kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olsa da kiralık ev bulunmuyor. Adada yerleşik hayat sürmek isteyenler için kiralık ev bulmak mümkün olmuyor. Bulunan az sayıdaki evin aylık kirası ise cep yakıyor.

DHA

SABAH İLK FERİBOTLA MESAİYE GELİP, AKŞAM SON SEFERLE DÖNÜYORLAR

Adada kiralık evlerin fiyatı 5 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle adalılar kış aylarında anakarada yaşamak durumunda kalıyor. Kış aylarında bin kişiden daha az insanın yaşadığı adada lojman sıkıntısı da olunca birçok memur ev bulamıyor. Ya da tek-tük bulunan evlerin çok yüksek fiyatlarla kiralanması yüzünden öğretmeninden sağlık çalışanlarına kadar memurların büyük bölümü anakarada ev tutuyor, sabah ilk feribotla mesaiye geliyor, akşam son seferler de dönmek zorunda kalıyor.

Adada kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olduğu halde kiraya verilmiyor. Ev sahipleri sezonda ruhsatsız, kaçak olarak evini pansiyon gibi kiraya verip 2-3 ay gibi bir sürede 1 yılda kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazandığı için kışın evini kiraya vermeye yanaşmıyor. Bazı ev sahipleri ise yaz aylarında pansiyon olarak kullanmak için evlerini sadece ekim ve mayıs ayları arasında kiraya veriyor.

Yıllık kiraya verenler ise 80-90 bin lira kira istiyor. Kirayı da genelde peşin olarak alıyor. Bu durum nedeniyle, yaz aylarında 20 bine kadar çıkan ada nüfusu, kış aylarında binin altına düşüyor.

DHA

'İNSANLAR KİRAYA VERDİKLERİ EVLERİNE PANSİYON MANTIĞIYLA BAKIYOR'

Emlakçı Hüseyin Pehlivan ise, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyorlar. Ev sahipleri, 2-3 ay kiraya verip, bütün kışın parasını alma derdindeler. Kışın kiraya vereyim, mayısta çıksın diye düşünüyorlar. Mayıstan eylüle kadar ayrı bu işi yapıyorlar. Şu anda 5 bin liraya bile kiralık ev yok, çünkü hemen tutuluyor. Çok büyük ev sıkıntısı var. Bu ev pansiyon işine bir çare bulmak gerekiyor" diye konuştu.


DHA

'BİRİNİN BU DURUMA EL ATMASI GEREKİYOR'

Bozcaadalı Mert Özserbes da, "Bir arkadaşımdan 80 bin lira istediler. Ada şartlarında 80 bin lira kira, aylık 6 bin 500 TL'ye denk geliyor. Çok zor durumdayız. Hiç kimse de yardımcı olmuyor. Var olan evleri pansiyon yaptıkları için ev yok. Yazın zaten bunun bin katını çıkarıyorlar. 5-6 bin lirayı bile umursamıyor. Adalıyım diyen insan bile 5 bin liradan aşağı kiraya vermiyor evini. 7 ile 10 bin lira arasında kira isteyen var. Şu an çevremde 10'a yakın kişi ev arıyor. Ama bulunan evlerin kirası 5 bin liradan aşağı değil. Ev pansiyonculuğu yapan kim varsa, akrabalarım dahil tespit edersem, nereye olursa şikayet edeceğim. Ada şartlarında yaşanılamaz duruma geldik. Birisinin bu duruma artık el atması gerekiyor" dedi.

Bozcaadalı Erol Eken ise, ev kiralarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Doğma büyüme buralı olup, ev bulamamak gerçekten çok kötü" dedi.


DHA
DHA
DHA

Bozcaada tıklım tıklım
FOTOĞRAF 5
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Feribotların peş peşe geldiği Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bozcaada’da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı.
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Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.
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Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.
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Bozcaada tıklım tıklım
Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı. Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız.

Bozcaada'ya tatilci akını: Bayram öncesi doluluk yüzde 100'e ulaştı
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler, özellikle İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti. Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada’da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.
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Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor. Adadaki 60'a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet verilecek.
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Turizm merkezi Bozcaada'ya tatilcilerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, \"Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmıştır. Gelecek olan bütün misafirlerimize önerilerimiz, lütfen rezervasyon yaptırmadan adamıza gelmeyin. Aşırı yoğunlukta mağdur kalmayın\" dedi.
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Otel işletmeci Şiar Güneş ise adadaki konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, \"Şu anda tamamen doluyuz. Misafirlerimizin kesinlikle rezervasyonlu gelmesini tavsiye ediyoruz çünkü buraya geldiklerinde kesinlikle yer bulamayacaktır.
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Bir de sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmelerini istiyoruz. Sonuçta daha pandemi henüz bitmedi\" diye konuştu. Restoran işletmecisi Uğur Mutay ise Kurban Bayramı tatilinde adanın çok kalabalık olacağını söyleyerek, tatilcilerin konaklama tesislerinde olduğu gibi restoranlar için de rezervasyon yaptırmalarının faydalı olacağını belirtti.
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Bozcaada'ya tatilci akını: Bayram öncesi doluluk yüzde 100'e ulaştı
Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

Bozcaada hayalet kasabaya döndü
FOTOĞRAF 4
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Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde sessizlik hakim. Yaz sezonunda 4 ayda 1 milyona yakın kişiyi ağırlayan turizm cenneti şimdi ise Pandemi nedeniyle hayalet kasabayı andırıyor. En işlek sokakları ana caddeleri bomboş olan Bozcaada’da esnaf yine umutlu.
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Büfe işletmecisi Hakan Atılgan, “İşlerimiz çok kötü bir yıldır kimse yok. Ama buna alışmalıyız. Yasaklar kalkınca eski günlerimize geri döneceğiz” diye konuştu. İYİ Parti Bozcaada İlçe Başkanı Cevdet Çebi ise, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi burası da kapalı. Esnaf zor geçiniyor. Ama Pandemi sonrası turist akını bekliyoruz. Esnaf hazırlığını şimdiden yapıyor” dedi.
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Büyük bölümü imara kapalı olan Bozcaada da emlakçılar, yoğun talebe rağmen satılık emlak bulmakta zorlandıklarını, kiralık iş yeri bulmanın da imkansız hale geldiğini belirtti.
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Bozcaada’da emlakçılık yapan Bahadır Mandacı, talep patlaması nedeniyle emlak fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, “Elimizde kiralık olarak hiç konut ve iş yeri yok. Satılık olarak rağbet daha çok bağ evlerine oluyor. Fiyatlar yükseldi ama buna rağmen inanılmaz bir talep var. Herkes daha az insanın olduğu, popülasyonun daha az olduğu kesimlere kaçmak istiyor. Adada en uygun bağ evi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor” dedi.
Bozcaada hayalet kasabaya döndü
Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, tarihi kalesi, koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada ilçesinde sessizlik hakim. Bozcaada, pandemi nedeniyle 1 yıldır hayalet kasabayı andırıyor.

Pandemi sonrası Bozcaada'da emlak fiyatları tavan yaptı
FOTOĞRAF 19
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Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada ilçesinde ev, bağ ve tarlalara talep arttı.
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Özellikle kalabalık kentlerde koronavirüs riskinin daha yüksek olduğunu düşünen vatandaşlar, bundan sonraki yaşamları için daha güvenli yerler aramaya başladı.
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Temiz denizi ve doğasının yanı sıra kültürel yaşamıyla birçok güzelliği bünyesinde barındıran Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada, koronavirüs salgını sürecinde bir de uzun süre hastalığın giremediği yer olarak anılınca, adada emlak sahibi olmak isteyenlerin sayısı da arttı.
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Büyük bölümü imara kapalı olan Bozcaada’da, emlakçılar yoğun talebe rağmen satılık emlak bulmakta zorlandıklarını, kiralık iş yeri bulmanın da imkansız hale geldiğini belirtti. İleride imara açılma ihtimali ve yatırım mantığı nedeniyle bağ ve tarlalar hızlı bir şekilde satılmaya başladı.
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Bazı kişiler ise, 'hiçbir şey yapamazsam bile içine bir karavan koyarım, yaşarım' düşüncesiyle hiçbir zaman imara açılamayacak yerlere dahi rağbet gösteriyor. Koronavirüs salgınına rağmen işletmelerin kazançlı bir sezon geçirmesi kiralık otel, pansiyon ve restoran gibi iş yerlerine olan talebi de artırınca, adada kiralık iş yeri bulmak oldukça zorlaştı.
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Bozcaada'da, 6-7 odalı küçük otellerin yıllık kirası 120 bin liradan, bağ evi fiyatları 2 milyon liradan ve imar izni çıktığında yapılaşma koşullarına uygunluk taşıyan bağ ve tarlaların dönüm fiyatları da 100 bin liradan başlıyor. 'İçine bir karavan koyup kullanırım' diye düşünenlerin talep gösterdiği hiçbir şekilde imara açılamayacak yerlerin dönüm fiyatı ise 50-80 bin lira arasında değişiyor.
Title
Bozcaada'da emlakçılık yapan Bahadır Mandacı, talep patlaması nedeniyle emlak fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, \"Elimizde kiralık olarak hiç konut ve iş yeri yok. Satılık olarak rağbet daha çok bağ evlerine oluyor. Fiyatlar yükseldi ama buna rağmen inanılmaz bir talep var. Herkes daha az insanın olduğu, popülasyonun daha az olduğu kesimlere kaçmak istiyor. Bozcaada’daki bağ evleri de bunu arayanlar için bulunmaz bir cennet ve fırsat.
Title
Adada en uygun bağ evi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor. Tabi farklı seçenekler var. Yerine, metrekaresine dönümüne göre fiyatlar daha da yükseliyor. Fiyat 2 milyon dolarlara kadar çıkıyor. İleride adada imar izni çıktığında yapılaşma koşullarına uygunluk taşıyan bağ ve tarla gibi yerlerin dönüm fiyatı, manzarası ve yolu varsa 100-150 bin lira arasında değişiyor. Hiçbir şekilde imar alamayacak yerlerin dönümü ise, 50-80 bin lira arasında. İnsanlar bu yerleri, içine bir karavan koyup kullanırım düşüncesiyle alıyor.
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Bozcaada'dan emlak alıp da zarar eden hiç yoktur. Zaten ihtiyaçtan dolayı yer satan da yok. Şu anda bir tane bile kiralık işletme yok. Ama kiralık yer soran çok. Beni 50 kişi arıyor, kiralık otel ya da restoran için ama bir tane bile yok şu an\" dedi.
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Emlakçı Hüseyin Pehlivan ise, pandemi nedeniyle emlak fiyatlarının talebe bağlı olarak artığını belirterek, \"Bunun nedeni insanların güvenli yer arayışı, izole olmak istemesi. Bozcaada’da özellikle kiralamak için çok talep var. Kiralayanlar kiraladı, kışı burada geçirenler de var. Şu anda kiralık iş yeri isteyen çok ama maalesef yok. Ev satın almak isteyen de çok oluyor. Çünkü bu süreçte insanlar güzel yerlere kaçmak ve daha izole yaşamak istiyor. Bağ evinin fiyatları yerine göre değişiyor.
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2 milyon liraya da 2 buçuk milyon liraya da bağ evi var. Talep ve fiyatlar pandemiden dolayı arttı. Otel, pansiyon ve restoran kiralamak için 50 kişi sırada şu an. Pandemi döneminde insanların umudu azalmıştı ama otel ve restoranlar bu yaz iyi iş yaptı. Bu nedenle kiralık iş yeri arayanlar arttı. Şu anda oteline göre yıllık kira 100-150 bin lira arasında.
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Daha yüksek kira isteyenler de var tabi ama bu yerleri kiralayanlar zarar edebilirler\" diye konuştu. Geçen yıl pandemi döneminde bağ evi satın alan ve adada yaşamaya başlayan Selahattin Muradoğlu ise, “Yaklaşık 1 yıl oldu adaya yerleşeli. Evimizi bu hale getirdik. Çok mutluyuz, çok sevdik buraları. Herhalde ömrümün sonuna kadar artık burada yaşayacağım\" dedi.
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Pandemi sonrası Bozcaada'da emlak fiyatları tavan yaptı
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin ana karadan uzak olması ve koronavirüs döneminde daha güvenli bir liman olarak görülmesi nedeniyle, adadaki ev, bağ ve tarla fiyatları yükseldi. Emlakçılar, şu anda adada bağ evi fiyatlarının 2 milyon liradan başlayıp, yeri ve büyüklüğüne göre 2 milyon dolara kadar çıktığını söyledi.


31 Ocaktaseferler başlıyor

31 Ocak'ta
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Boş ev çok ama kiralık yok

Boş ev çok ama kiralık yok

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'
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