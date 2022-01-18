Boş ev çok ama kiralık yok: 'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler'

Kuzey Ege'nin incisi, Türkiye'nin köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada, son yıllarda tatil için gözde yerlerin başında geliyor. Bozcaada'da resmi rakamlara göre, otel ve pansiyonların toplam yatak kapasitesi 4 bin 200. Ancak ruhsatsız, pansiyon şeklinde kiraya verilen evlerle birlikte bu rakam 20 bine kadar çıkıyor. Özellikle uzun bayram tatilleri ve hafta sonları bazen adada yatacak yer dahi bulmak mümkün olmuyor. Bu durum, ev sahiplerinin evlerini pansiyon mantığıyla kiralamasına neden oluyor. Bu da adada uzun süreli ev kiralamak isteyenleri zora sokuyor.

Bozcaada’da, kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olsa da kiralık ev bulunmuyor. Adada yerleşik hayat sürmek isteyenler için kiralık ev bulmak mümkün olmuyor. Bulunan az sayıdaki evin aylık kirası ise cep yakıyor.

DHA

SABAH İLK FERİBOTLA MESAİYE GELİP, AKŞAM SON SEFERLE DÖNÜYORLAR

Adada kiralık evlerin fiyatı 5 bin liradan başlayıp 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle adalılar kış aylarında anakarada yaşamak durumunda kalıyor. Kış aylarında bin kişiden daha az insanın yaşadığı adada lojman sıkıntısı da olunca birçok memur ev bulamıyor. Ya da tek-tük bulunan evlerin çok yüksek fiyatlarla kiralanması yüzünden öğretmeninden sağlık çalışanlarına kadar memurların büyük bölümü anakarada ev tutuyor, sabah ilk feribotla mesaiye geliyor, akşam son seferler de dönmek zorunda kalıyor.

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Adada kış aylarında evlerin büyük bölümü boş olduğu halde kiraya verilmiyor. Ev sahipleri sezonda ruhsatsız, kaçak olarak evini pansiyon gibi kiraya verip 2-3 ay gibi bir sürede 1 yılda kazanacağı paranın çok daha fazlasını kazandığı için kışın evini kiraya vermeye yanaşmıyor. Bazı ev sahipleri ise yaz aylarında pansiyon olarak kullanmak için evlerini sadece ekim ve mayıs ayları arasında kiraya veriyor.

Yıllık kiraya verenler ise 80-90 bin lira kira istiyor. Kirayı da genelde peşin olarak alıyor. Bu durum nedeniyle, yaz aylarında 20 bine kadar çıkan ada nüfusu, kış aylarında binin altına düşüyor.

DHA

'İNSANLAR KİRAYA VERDİKLERİ EVLERİNE PANSİYON MANTIĞIYLA BAKIYOR'

Emlakçı Hüseyin Pehlivan ise, "İnsanlar kiraya verdiği evlerine pansiyon mantığıyla bakıyorlar. Ev sahipleri, 2-3 ay kiraya verip, bütün kışın parasını alma derdindeler. Kışın kiraya vereyim, mayısta çıksın diye düşünüyorlar. Mayıstan eylüle kadar ayrı bu işi yapıyorlar. Şu anda 5 bin liraya bile kiralık ev yok, çünkü hemen tutuluyor. Çok büyük ev sıkıntısı var. Bu ev pansiyon işine bir çare bulmak gerekiyor" diye konuştu.

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DHA

'BİRİNİN BU DURUMA EL ATMASI GEREKİYOR'

Bozcaadalı Mert Özserbes da, "Bir arkadaşımdan 80 bin lira istediler. Ada şartlarında 80 bin lira kira, aylık 6 bin 500 TL'ye denk geliyor. Çok zor durumdayız. Hiç kimse de yardımcı olmuyor. Var olan evleri pansiyon yaptıkları için ev yok. Yazın zaten bunun bin katını çıkarıyorlar. 5-6 bin lirayı bile umursamıyor. Adalıyım diyen insan bile 5 bin liradan aşağı kiraya vermiyor evini. 7 ile 10 bin lira arasında kira isteyen var. Şu an çevremde 10'a yakın kişi ev arıyor. Ama bulunan evlerin kirası 5 bin liradan aşağı değil. Ev pansiyonculuğu yapan kim varsa, akrabalarım dahil tespit edersem, nereye olursa şikayet edeceğim. Ada şartlarında yaşanılamaz duruma geldik. Birisinin bu duruma artık el atması gerekiyor" dedi.

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Bozcaadalı Erol Eken ise, ev kiralarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Doğma büyüme buralı olup, ev bulamamak gerçekten çok kötü" dedi.

DHA

DHA

DHA

FOTOĞRAF 5 Feribotların peş peşe geldiği Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bozcaada’da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu. Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada’da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu. Bozcaada tıklım tıklım Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı. Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler, özellikle İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti. Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada’da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor. Adadaki 60'a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet verilecek. Turizm merkezi Bozcaada'ya tatilcilerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, \"Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100'e ulaşmıştır. Gelecek olan bütün misafirlerimize önerilerimiz, lütfen rezervasyon yaptırmadan adamıza gelmeyin. Aşırı yoğunlukta mağdur kalmayın\" dedi. Otel işletmeci Şiar Güneş ise adadaki konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, \"Şu anda tamamen doluyuz. Misafirlerimizin kesinlikle rezervasyonlu gelmesini tavsiye ediyoruz çünkü buraya geldiklerinde kesinlikle yer bulamayacaktır. Bir de sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmelerini istiyoruz. Sonuçta daha pandemi henüz bitmedi\" diye konuştu. Restoran işletmecisi Uğur Mutay ise Kurban Bayramı tatilinde adanın çok kalabalık olacağını söyleyerek, tatilcilerin konaklama tesislerinde olduğu gibi restoranlar için de rezervasyon yaptırmalarının faydalı olacağını belirtti. Bozcaada'ya tatilci akını: Bayram öncesi doluluk yüzde 100'e ulaştı Çanakkale'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 4 Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde sessizlik hakim. Yaz sezonunda 4 ayda 1 milyona yakın kişiyi ağırlayan turizm cenneti şimdi ise Pandemi nedeniyle hayalet kasabayı andırıyor. En işlek sokakları ana caddeleri bomboş olan Bozcaada’da esnaf yine umutlu. Büfe işletmecisi Hakan Atılgan, “İşlerimiz çok kötü bir yıldır kimse yok. Ama buna alışmalıyız. Yasaklar kalkınca eski günlerimize geri döneceğiz” diye konuştu. İYİ Parti Bozcaada İlçe Başkanı Cevdet Çebi ise, “Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi burası da kapalı. Esnaf zor geçiniyor. Ama Pandemi sonrası turist akını bekliyoruz. Esnaf hazırlığını şimdiden yapıyor” dedi. Büyük bölümü imara kapalı olan Bozcaada da emlakçılar, yoğun talebe rağmen satılık emlak bulmakta zorlandıklarını, kiralık iş yeri bulmanın da imkansız hale geldiğini belirtti. Bozcaada’da emlakçılık yapan Bahadır Mandacı, talep patlaması nedeniyle emlak fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, “Elimizde kiralık olarak hiç konut ve iş yeri yok. Satılık olarak rağbet daha çok bağ evlerine oluyor. Fiyatlar yükseldi ama buna rağmen inanılmaz bir talep var. Herkes daha az insanın olduğu, popülasyonun daha az olduğu kesimlere kaçmak istiyor. Adada en uygun bağ evi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor” dedi. Bozcaada hayalet kasabaya döndü Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, tarihi kalesi, koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan Bozcaada ilçesinde sessizlik hakim. Bozcaada, pandemi nedeniyle 1 yıldır hayalet kasabayı andırıyor. BiP'te paylaş

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