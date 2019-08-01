Ekonomi Burgan Banktan enflasyona endeksli mevduat hesabı
İŞ DÜNYASI

Burgan Bank'tan enflasyona endeksli mevduat hesabı

Burgan Bank ‘Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı’ ile müşterilerinin birikimlerine değer katıyor. Yeni hesap uygulaması ile müşterilerin Türk Lirası yatırımlarını korunurken ek faiz oranları ile de enflasyonun üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burgan Bank
Burgan Bank

Burgan Bank, müşterilerinin birikimlerini enflasyon karşısında uzun vadeli değerlendirip faiz getirisi sağlayan “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı” sunuyor.

366-380 gün arası vadeyle açılabilen hesap ile müşterilere ara ödeme avantajı sağlıyor; sabit faiz oranı ile yıllık TÜFE değişimi oranına eklenen faiz oranı taahhüt ediyor.

Butik Bankacılık anlayışı ile müşterilerinin ihtiyacına yönelik hizmetler sunan Burgan Bank, geniş ürün gamına “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı”nı ekledi.

Birikimlerini enflasyona göre değerlendirmek isteyenlere yönelik hazırlanan “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı”, müşterilerin Türk Lirası yatırımlarını koruyor ve ek faiz oranları ile enflasyonun üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunuyor.

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