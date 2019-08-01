Burgan Bank'tan enflasyona endeksli mevduat hesabı

Burgan Bank, müşterilerinin birikimlerini enflasyon karşısında uzun vadeli değerlendirip faiz getirisi sağlayan “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı” sunuyor.

366-380 gün arası vadeyle açılabilen hesap ile müşterilere ara ödeme avantajı sağlıyor; sabit faiz oranı ile yıllık TÜFE değişimi oranına eklenen faiz oranı taahhüt ediyor.

Butik Bankacılık anlayışı ile müşterilerinin ihtiyacına yönelik hizmetler sunan Burgan Bank, geniş ürün gamına “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı”nı ekledi.

Birikimlerini enflasyona göre değerlendirmek isteyenlere yönelik hazırlanan “Enflasyona Endeksli Mevduat Hesabı”, müşterilerin Türk Lirası yatırımlarını koruyor ve ek faiz oranları ile enflasyonun üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunuyor.

EKONOMİ Konuttan sonra otomotiv sektörü de indirim bekliyor

EKONOMİ Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı