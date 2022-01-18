​Bütçe açığının GSYH’ya oranı yüzde 2,9’a geriledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarına göre; Aralık 2021’de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 135 milyar 71 milyon liraya yükseldi.

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 100,9 artışla 280 milyar 814 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 145 milyar 743 milyon lira olarak hesaplandı.

VERGİ GELİRLERİ YÜZDE 40 ARTTI

Bütçe gelirleri, Ocak-Aralık 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,8 artarak 1 trilyon 407 milyar 399 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 32,9 yükselerek 1 trilyon 599 milyar 642 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, geçen yıl yüzde 9,7 arttı ve 192 milyar 244 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Vergi gelirleri 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 39,8 artarak 1 trilyon 165 milyar liraya çıktı.

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Merkezi yönetim bütçesi 2021’de 192,2 milyar lira açık verse de açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya oranı yüzde 2,9’a geriledi. 2020 yılında yüzde 3,5 olan bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya oranında güçlü bir iyileşme yaşanması dikkat çekti. Hükümetin 29 Eylül 2020 tarihinde duyurduğu Orta Vadeli Program(2021-2023)’da bu oran yüzde 4,5 puan olarak öngörülmüştü.

Açığın önemli bir kısmını verilen borçlar oluşturdu

Bütçeden Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) Aralık ayında borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edilmesi, geçen yılki açığın yüksek çıkmasında etkili oldu. Hazine’den KİT’lere verilen borçtan en yüksek payı 40 milyar lira ile BOTAŞ aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; 2021’deki toplam transfer ise 50.3 milyar liraya yükseldi.

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