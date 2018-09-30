Büyük buluşmaya büyük ilgi

Türk iş dünyasının yanısıra bölge ülkelerinin de dört gözle beklediği MÜSİAD EXPO'nun 17'ncisi 21-24 Kasım'da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bölgenin önemli ekonomik ve ticari zirvelerinden biri olan zirveyle ilgili açıklama yapan MÜSİAD, CNR Expo İstanbul'da gerçekleştirilen etkinliğin Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu ve Afrika'dan Türki Cumhuriyetlere kadar yabancı iş ve devlet adamlarını konuk edeceğini duyurdu.

BU YILKİ MOTTO: İŞ BURADA

Açıklamaya göre; bu yıl "İş Burada" sloganıyla hayata geçecek MÜSİAD EXPO, fikir ve hedeflerini hayata geçirmek isteyen yerli ve yabancı iş adamlarını bir iş platformunda bir araya getirmek ve Türkiye'nin ticari hacmini artırma hedefiyle düzenleniyor.

100 ÜLKEDEN KATILIMCI

Etkinliğe katılım başvurusu yapan yabancı yatırımcı sayısında bu yıl rekor sayıya ulaşıldı. Geçen yıllara oranla 6 kat artış yaşanan yabancı yatırımcıların dağılımı da çeşitlilik arz ediyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Çin, Malezya, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Kenya ve Sudan gibi 100 farklı ülkeden katılımcı bekleniyor.

600 firma ile gövde gösterisi

MÜSİAD EXPO bu yıl küresel iş dünyasından temsilcilerin makroekonomi gündemini konuşacağı IBF International Business Forum, yüksek teknoloji üreten kuruluşların ve savunma sanayisinin bir araya geldiği High-Tech Port, geleceğin iş adamları ve sanayicilerini buluşturan UGİK'e (Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi) de ev sahipliği yapacak.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan ise, 2016’da 72 bin ziyaretçi ağırlayan MÜSİAD EXPO’ya bu yıl yerli ve yabancı en az 600 firmanın katılacağını bildirdi. Bostan, “8 binin üzerinde B2B görüşme yapılması, 30 kadar ülkeden bakan düzeyinde katılım sağlanması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından binlerce iş adamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı bulacak” dedi.

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Abdurrahman Kaan

Türkiye, ticaret savaşlarından kazançlı çıkacak

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, şu ana kadar teyit edilmiş toplam 600 kadar yabancı yatırımcının katılmasının önemli olduğunu belirtti. Kaan, “Dünyada ticaret doğuya kayıyor çünkü gelecek, nüfus ve üretim yoğunluğu olan ülkelerin olacak. Türkiye ticaret savaşları içinden hep kazançlı çıkacak çok önemli değerlere sahip. Yapmamız gereken tüketim ekonomisinden uzaklaşıp, üretim ekonomisine doğru yönelmek. Dünya 5’ten büyük dedik. Bunu bir kez daha MÜSİAD EXPO’da gözler önüne sereceğiz. Etkinliğimiz, Türkiye ekonomisinin büyümesi, bulunduğu darboğazdan çıkabilmesi, cari açık dengesinin kurulması ve yabancı yatırımcının yanı sıra yerli yatırımcının yeni yatırımlara motive edilmesi adına önemli.”

Sahne sırası kara savunmada

High Tech Port by MÜSİAD, bu yıl kara savunma araçları sektörünü İstanbul’da buluşturacak. 20-24 Kasım’da ‘Milli Atılım’ temasıyla düzenlenecek Land Forces Eurasia’da; kara, deniz ve hava savunma sistemlerinde ileri teknoloji üreten öncü kuruluşlar, 30'u aşkın ülkeden gelecek üst düzey askeri delegasyonla buluşacak.