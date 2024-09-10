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Ekonomi

Büyüme ihracatla sürecek

İkinci çeyrekte %2,5 büyüyen Türkiye ekonomisine yurt dışı talebin katkısı zorlu küresel koşullara rağmen son 1 yılda -6,3’ten 1,3 puana yükseldi. Yurt içi talebin büyümeye katkısı 2023’ün Nisan-Haziran döneminde 10,9 puan olurken, parasal sıkılaşma adımlarından sonra 1,2 puanla sınırlı kaldı. Dünya pazarlarındaki toparlanmanın Türkiye’nin büyümesini ve ticaretini daha da artırması bekleniyor.

Cabir Turğut
04:00 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 02:18 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

16 çeyrektir aralıksız büyüyen Türkiye ekonomisine net ihracatın katkısı artarak devam ediyor. İkinci çeyrekte yüzde 2,5 oranında büyüme performansı gösteren Türkiye ekonomisine yurt dışı talebin katkısı küresel ticarette jeopolitik belirsizliklerin ve parasal sıkılaşma adımlarının sebep olduğu yavaşlamaya rağmen son 1 yılda -6,3’ten 1,3 puana yükseldi.

İÇ TALEBİN KATKISI 1,2 PUANA GERİLEDİ

Dış ticaretin desteklediği ekonomik büyüme ile üretim artışının ve istihdamın sürdürülmesi sağlanırken, iç talebin enflasyon üzerindeki etkisi de giderek zayıfladı. Yurt içi talebin büyümeye katkısı 2023 yılının Nisan-Haziran döneminde 10,9 puan olurken, ekonomiyi soğutmak amacıyla uygulanan politikalardan sonra 1,2 puanla sınırlı kaldı.

KÜRESEL TİCARET TOPARLANIYOR

Güçlenen makro finansal istikrar ile birlikte küresel koşullarda yaşanacak iyileşmenin iktisadi faaliyeti daha da desteklemesi bekleniyor. En önemli ihracat pazarlarımızdan Avrupa Birliği (AB) ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin bitmesinin ardından başlayan toparlanmanın Türkiye ekonomisinin hem büyüme dinamiklerine hem de ticari rekabetine katkısı önümüzdeki süreçte daha da belirgin hale gelecek.

EN ÖNEMLİ PAZARLAR AB VE MENA BÖLGESİ

Türkiye, AB ülkelerine 2022’de 103 milyar dolar, 2023'te 104,3 milyar dolar ihracat yaptı. Dış satımda AB'nin payı yüzde 41'i buldu. Böylece AB, Türkiye'nin toplam ihracatında ilk sırada yer aldı. MENA bölgesinin payı da yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. AB pazarının 2023’te 0,6 puan olan büyümesinin 2024’te 1,2, 2025’te 1,8 puana yükseleceği tahmin ediliyor. MENA pazarının da 2023’te 1,8 puan olan büyümesinin 2024’te 2,2, 2025’te ise 4 puana çıkması öngörülüyor.



#ihracat
#ekonomi
#ticaret
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