BYD yatırımı takvime uygun ilerlemiyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çin'in gelecek 15-20 yılda B2C (firmadan doğrudan tüketiciye) satışlarını, ihracatının yüzde 35-40'ına çekmeye çalıştığını ve bunun Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Avdagiç, Çin'in 2024 ihracatının 3,5 trilyon dolar olduğunu aktararak, “Önümüzdeki 15-20 yılda ihracatı 5-6 trilyon dolara çıkacak. Bunun yüzde 35'ini yani neredeyse 2 trilyon dolarını direkt Çinliler dünyadaki tüketiciye satacak” şeklinde konuştu. Çin'den özellikle birtakım kimyasallarla, çocukların hoşuna gidecek aromalarla donatılmış kırtasiye malzemelerinin geldiğini belirten Avdagiç, “Tüccar ithalatçı olarak bunu yapsanız, hepsi gümrüğe takılır, Türkiye'ye sokamazsınız” ifadesini kullandı.