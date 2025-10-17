BYD yatırımı takvime uygun ilerlemiyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin geçtiğimiz yıl duyurduğu ve Manisa’da devreye alacağı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımında işlerin planlanan takvime göre ilerlemediğini söyledi.
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticileri arasında yer alan Çinli BYD, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldığı halde hâlâ somut bir adım atmadı. Söz konusu fabrika yatırımı vaadiyle devletten yatırım teşviki alan marka, geride kalan sürede Türkiye pazarında 40 bini aşkın aracı vergi avantajıyla sattı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı otomobil fabrikasına yönelik projenin ilk etapta açıklanan takvime uygun şekilde ilerlemediğini kaydetti.
UMUYORUZ Kİ SÜREÇ HIZLANIR
Avdagiç, "Türkiye'de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz" ifadelerini kullandı. Avdagiç, "Latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır" dedi.
GÜMRÜKSÜZ TİCARET SINIRI SIFIRLANMALI
Basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendiren Avdagiç, gümrüksüz e-ticarette 30 avro olarak belirlenen sınırın da sıfırlanmasını talep ettiklerini dile getirdi. Avdagiç, Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin, kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını belirtti. Bu konunun ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyleyen Avdagiç, “Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz” dedi.
Çin’in ticaret politikası Türkiye için bir tehdit
- İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çin'in gelecek 15-20 yılda B2C (firmadan doğrudan tüketiciye) satışlarını, ihracatının yüzde 35-40'ına çekmeye çalıştığını ve bunun Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Avdagiç, Çin'in 2024 ihracatının 3,5 trilyon dolar olduğunu aktararak, “Önümüzdeki 15-20 yılda ihracatı 5-6 trilyon dolara çıkacak. Bunun yüzde 35'ini yani neredeyse 2 trilyon dolarını direkt Çinliler dünyadaki tüketiciye satacak” şeklinde konuştu. Çin'den özellikle birtakım kimyasallarla, çocukların hoşuna gidecek aromalarla donatılmış kırtasiye malzemelerinin geldiğini belirten Avdagiç, “Tüccar ithalatçı olarak bunu yapsanız, hepsi gümrüğe takılır, Türkiye'ye sokamazsınız” ifadesini kullandı.