2025’te Türkiye’nin en çok satan otomobilleri belli oldu! Zirve değişmedi, Togg yükselişte

09:4915/10/2025, Çarşamba
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025’in ilk dokuz ayında Türkiye’de en çok satan otomobiller belli oldu. İşte Türkiye’de 2025 yılında en çok tercih edilen, satış rekorları kıran popüler otomobil modelleri listesi…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı 2025 yılı ocak-eylül dönemi satış verilerine göre, Türkiye otomobil pazarında dengeler yeniden şekilleniyor. Zirve yine değişmezken, elektrikli araçların yükselişi dikkat çekiyor.

Zirvede o var


2025’in ilk dokuz ayında 34 bin 151 adetlik satışla Renault Clio, Türkiye’de en çok satılan otomobil olmayı sürdürdü. 

27 bin 420 satışla tamamen elektrikli Tesla Model Y ikinci sırada yer alırken, 26 bin 933 adetle Renault Megane Sedan üçüncü sırayı aldı.

Yerli üretim Togg T10X, satışlarını geçen yıla kıyasla %29,8 artırarak dördüncü sıraya yükseldi. 

2024’ün aynı döneminde yedinci sırada yer alan Togg’un bu performansı, elektrikli araçlara olan ilgideki artışı da gözler önüne serdi.

Listenin ilk 10’unda yer alan tamamen elektrikli iki model Tesla Model Y ve Togg T10X oldu. 

Beşinci sırada ise 19 bin 534 adetlik satışla BYD Seal U dikkat çekti.

Otomobil pazarı büyümeye devam ediyor


2025’in ilk dokuz ayında Türkiye otomobil pazarı geçen yıla göre %9,98 büyüyerek 742 bin 687 adet satışa ulaştı.

Bu artış, hem elektrikli araçlara olan talebin hem de genel otomobil satışlarındaki ivmenin sürdüğünü gösteriyor.

