Otomobil alırken herkesin aklındaki ilk soru bellidir: “Bu araç beni yolda bırakır mı?” Beklenmedik bir arıza, yalnızca cebinizi değil, gündelik hayat düzeninizi de sarsabilir. Bu nedenle güvenilirlik, artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Peki, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım vadeden o araçlar hangileri? İşte yapılan araştırmalara göre sanayiden uzak tutan, en güvenilir otomobil markaları ve modelleri.

1 /9 Toyota Güvenilirlikte Yine Zirvede

Japon mühendisliğinin simgesi haline gelen Toyota, bir kez daha güvenilirlik listesinin başında yer aldı. Motor ve şanzıman dayanıklılığıyla öne çıkan marka, düşük arıza oranlarını korumayı sürdürüyor. Toyota’nın başarısının arkasında, titiz üretim süreci ve yüksek kalite standartları bulunuyor.



2 /9 En çok tercih edilen Toyota modelleri:

Toyota Corolla: Dünyanın en çok satan otomobili olma unvanını koruyan Corolla, yakıt ekonomisi ve sağlamlığıyla öne çıkıyor. Toyota RAV4: Kompakt SUV segmentinin liderlerinden olan RAV4, şehir içi sürüşlerde konfor, uzun yolculuklarda ise güven sunuyor.

3 /9 Honda ve Mazda Zirve Yarışında

Toyota’nın hemen ardından Japon markaları Honda ve Mazda geliyor. Honda, dayanıklı motor yapısı ve uzun ömürlü performansıyla tanınıyor. Özellikle Honda Civic ve Honda CR-V, arıza oranı düşük modeller arasında yer alıyor.







4 /9 Mazda ise sürüş keyfini dayanıklılıkla buluşturuyor. Markanın geliştirdiği Skyactiv teknolojisi, yakıt verimliliğini artırırken motor ömrünü de uzatıyor. Mazda CX-5 ve Mazda 3, kullanıcı memnuniyetinde üst sıralarda.

5 /9 Hyundai’nin Güvenilirlikte Yükselişi

Son yıllarda büyük bir gelişim kaydeden Güney Koreli üretici Hyundai, güvenilirlik listesinde dördüncü sırada yer aldı. Uygun bakım maliyetleri, uzun garanti süresi ve yüksek üretim kalitesi markanın dikkat çekici özellikleri arasında. Hyundai Elantra ve Hyundai Tucson, sağlamlıklarıyla öne çıkıyor.



6 /9 Markalara Göre Arıza Olasılıkları

Pazarda yapılan son araştırmalar, markaların arıza oranlarını da ortaya koydu. En düşük arıza oranına sahip markalar sıralaması şöyle:

7 /9 Mazda: %17 Mercedes: %25 Toyota: %26 Honda: %27

8 /9 Mitsubishi: %29 Volvo: %30 Nissan: %33 Fiat: %34