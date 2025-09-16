Çanakkale'deki altın madeni Türk şirketinde

TÜMAD Madencilik’in Doğu Biga Madencilik’i satın almasıyla birlikte Türkiye aleyhine açılan 1 milyar dolarlık tahkim davasının da sona ereceği öğrenildi. Bu gelişme hem Çanakkale hem de Türkiye için büyük bir yükün ortadan kalkması anlamına geliyor.