CANiK Takımı ABD’den prestijli atıcılık ödülleriyle döndü

Sportif atıcılığı yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda markamızın teknolojik yeniliklerini test ettiği ve geliştirdiği bir laboratuvar olarak görüyoruz. Bu nedenle uzun yıllardır hem yerel hem de uluslararası turnuvalara aktif sponsorluk sağlıyor, genç yeteneklerin yetişmesi için CANiK Academy ile bilimsel antrenman programları sunuyoruz. IDPA Nationals’da elde edilen bu başarı, sadece sporcularımızın değil, aynı zamanda CANiK’in spora olan kesintisiz yatırımlarının da bir sonucudur. Sportif atıcılıkta elde edilen her derece, bizim için hem ürünlerimizin performansının bir kanıtı hem de Türk savunma sanayiinin küresel prestijine katkı anlamına gelmektedir.”