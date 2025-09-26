Yeni Şafak
CANiK Takımı ABD’den prestijli atıcılık ödülleriyle döndü

13:1826/09/2025, Cuma
CANiK Takımı, Türk savunma sanayiinin küresel prestijini bir kez daha ortaya koydu.
CANiK Takımı, Türk savunma sanayiinin küresel prestijini bir kez daha ortaya koydu.

CANiK’in profesyonel sportif atıcılık ekibi CANiK Takımı, ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük gizli taşıma ve savunma temalı tabanca atış organizasyonlarından IDPA Nationals 2025’te METE MC9 Prime tabancası ile 3 önemli ödül kazandı.

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK’in profesyonel sportif atıcılık ekibi CANiK Takımı, uluslararası başarılarına yenilerini ekledi.

ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük gizli taşıma ve savunma temalı tabanca atış organizasyonları arasında yer alan IDPA Nationals 2025, 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ABD’nin en seçkin 394 atıcısının katıldığı prestijli turnuvada CANiK Takımı, elde ettiği derecelerle hem markanın gücünü hem de Türk savunma sanayiinin küresel prestijini bir kez daha ortaya koydu.

CANiK Takımı’nın deneyimli kaptanı Nils Jonasson, CANiK’in METE MC9 Prime tabancası ile SSP (Stock Service Pistol) Division Champion unvanını kazanarak zirvede yer aldı. Takımın genç yeteneği Alperen Kıvılcım ise büyük bir çıkış yakalayarak High International (En İyi Uluslararası Yarışmacı) 1’inciliği ve Co-Master 3’üncülüğü elde etti.

METE MC9 Prime tabancası da organizasyonda gizli taşıma sınıfında muazzam performansı ile alanında en iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı. ABD’de satışta olan METE MC9 Prime modeli CANiK’in West Palm Beach’de yer alan tesislerinde üretilmektedir.

CANiK, ürün kalitesi ve sportif atıcılığa verdiği kesintisiz destekle global ölçekte CANiK Takımı ile elde ettiği başarılara yeni bir halka ekledi.

Teknolojik yetkinliklerin testi

SYS Grup/CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, CANiK olarak yalnızca yenilikçi ve yüksek performanslı tabancalar üretmekle kalmadıklarını, aynı zamanda sportif atıcılığın gelişimine de aktif katkı sağladıklarını söyledi. Aral, şunları kaydetti:

“ABD’de düzenlenen IDPA Nationals’da elde edilen bu büyük başarı, markamızın dünya standartlarını aşan ürün kalitesini ve CANiK ekibinin disiplinli çalışma kültürünü bir kez daha kanıtlamıştır. Takım kaptanımız Nils Jonasson ve milli sporcumuz Alperen Kıvılcım’ın bu sonuçları, hem ülkemizi hem de markamızı gururla temsil etmektedir.
Sportif atıcılığı yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda markamızın teknolojik yeniliklerini test ettiği ve geliştirdiği bir laboratuvar olarak görüyoruz. Bu nedenle uzun yıllardır hem yerel hem de uluslararası turnuvalara aktif sponsorluk sağlıyor, genç yeteneklerin yetişmesi için CANiK Academy ile bilimsel antrenman programları sunuyoruz. IDPA Nationals’da elde edilen bu başarı, sadece sporcularımızın değil, aynı zamanda CANiK’in spora olan kesintisiz yatırımlarının da bir sonucudur. Sportif atıcılıkta elde edilen her derece, bizim için hem ürünlerimizin performansının bir kanıtı hem de Türk savunma sanayiinin küresel prestijine katkı anlamına gelmektedir.”

Azim ve performans başarıyı getirdi

CANiK Academy Direktörü ve CANiK Takımı Antrenörü Dr. İsmail Dut da aylar süren yoğun antrenman programı, disiplinli çalışma ve doğru ekipman seçiminin bu başarıları getirdiğini belirtti.

Elde edilen derecelerin CANiK’in hem ürün hem de insan kaynağı olarak dünya çapında bir marka olduğunun göstergesi olduğunu vurgulayan Dut,
“Bu başarıda sporcularımızın azmi kadar, METE MC9 Prime tabancasının üstün performansı da belirleyici oldu. Gizli taşıma sınıfı için tasarlanan bu modelin yarışma ortamında üst segment performans sergilemesi, sektörde büyük yankı yarattı.”

CANiK, yıllardır sürdürdüğü CANiK Academy çalışmalarıyla genç yetenekleri destekliyor, sporculara bilimsel temelli antrenman programları sunuyor ve uluslararası turnuvalara aktif katılım sağlıyor.



#CANiK
#ABD
#savunma sanayi
