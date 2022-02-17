Ekonomi Cari açığın çözümü madenler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari açığın çözümü madenler

Geçtiğimiz yılı 5,9 milyar dolar ihracatla kapatan, yeni yılın ilk ayında ise 498 milyon 221 bin dolar ihracat gerçekleştiren maden sektörü, Türkiye’nin döviz cinsinden girdi maliyeti en düşük olan sektörlerinin başında geliyor.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Cari açığın çözümü madenler
Arşiv

Geçtiğimiz yılı 5,9 milyar dolar ihracatla kapatan, yeni yılın ilk ayında ise 498 milyon 221 bin dolar ihracat gerçekleştiren maden sektörü, Türkiye’nin döviz cinsinden girdi maliyeti en düşük olan sektörlerinin başında geliyor.

Rüstem Çetinkaya
Rüstem Çetinkaya

TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, ‘özkaynak’ olarak değerlendirebilecek en önemli yatırım enstrümanının madenler olduğunu ancak sektörde yatırım ortamının iyileşmesi için acilen bir dizi düzenlemenin hayata geçmesi gerektiğini savundu. Madenlerin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Çetinkaya, “Potansiyelimiz hakkıyla değerlendirildiğinde cari açığımıza büyük bir derman niteliğindedir” dedi.

2021’de 6 milyar dolarlık maden ihracatı ile cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
EKONOMİ
2021’de 6 milyar dolarlık maden ihracatı ile cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Beslenme yardımı miktarı artırıldı

Beslenme yardımı miktarı artırıldı

Öğrencileri ilgilendiren haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.
Gecenin maçında kazanan Liverpool

Gecenin maçında kazanan Liverpool

Liverpool, İtalyan temsilcisi Inter'i duran toplarla yıkmayı başardı.
Ersan Şen: MİT operasyon yapamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu.

​'Sağlıklı Evler' halka açılıyor.

DAP şimdi de borsaya geliyor

DAP şimdi de borsaya geliyor

'Sağlıklı Evler' halka açılıyor.​

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya - Ukrayna krizini değerlendirdi.
Vefatlarda düşüş

Vefatlarda düşüş

​Türkiye'nin 16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
İstanbul'un göbeğinde dehşet

İstanbul'un göbeğinde dehşet

​Bu kez hem pitbull hem de sahibi saldırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.