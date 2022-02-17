Cari açığın çözümü madenler

Geçtiğimiz yılı 5,9 milyar dolar ihracatla kapatan, yeni yılın ilk ayında ise 498 milyon 221 bin dolar ihracat gerçekleştiren maden sektörü, Türkiye’nin döviz cinsinden girdi maliyeti en düşük olan sektörlerinin başında geliyor.

Rüstem Çetinkaya

TİM Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, ‘özkaynak’ olarak değerlendirebilecek en önemli yatırım enstrümanının madenler olduğunu ancak sektörde yatırım ortamının iyileşmesi için acilen bir dizi düzenlemenin hayata geçmesi gerektiğini savundu. Madenlerin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Çetinkaya, “Potansiyelimiz hakkıyla değerlendirildiğinde cari açığımıza büyük bir derman niteliğindedir” dedi.