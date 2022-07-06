Ekonomi Cerrahi teknolojide İstanbul üs olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cerrahi teknolojide İstanbul üs olacak

Tıbbi teknolojilerde dünyanın sayılı markalarından Medtronic, İstanbul’da 10 milyon dolar yatırımla eğitim merkezi kurdu. Türkiye’de kamu hastaneleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile iş birliği yapan Medtronic ayrıca, tıbbi cihaz üretimi için de yatırım sinyali verdi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Cerrahi teknolojide İstanbul üs olacak
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Türkiye’de 2014 yılında 25 milyon dolar sermayeyle kurulan uluslararası sağlık teknolojileri firması Medtronic, İstanbul’da 10 milyon dolarlık yatırımla cerrahi teknolojilerin kullanımını doktorlara öğretmek için eğitim üssü kurdu. Medtronic İnovasyon Merkezi, Türk doktorlarının bilgi ve tecrübesini yurt dışından da gelecek doktorlara son teknoloji sağlık ürünlerini verimli kullanmasını öğretecek. Merkezin açılışına doğrudan yatırıma öncülük eden ve teşviklerle destekleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da katıldı.

TÜRKİYE BÖLGENİN YILDIZI

Medtronic Türkiye Başkanı Ayhan Öztürk, Türkiye’nin kendi bölgesinde sağlık alanında yıldızı olduğunu söyledi. Öztürk, “Dünyada bulunan bu merkezlerden 6 tanesi bizim. Türkiye dışında kalanlarda kısmi eğitim verilmekte. Türkiye’de ise Medtronic’in geliştirdiği binlerce tıbbi teknolojinin eğitiminin hepsini verecek tek merkez olması buraya gösterilen önemin bir işareti. Kurduğumuz merkezde 6 binden fazla doktor ve hemşire eğitim aldı. Gelişen teknolojiye adaptasyonla Türkiye’yi sağlık alanında bir adım daha öteye taşıdı. Şimdi ise öğrendiği bu bilgileri yurt dışından gelecek doktorlara merkez vasıtasıyla öğretecek. Merkezimiz akreditasyon yoluyla çalışacak. 35 ülkeye hizmet edecek. Yüzde 60 yabancı, yüzde 40 yerli doktorlara eğitim verilecek” ifadelerini kullandı.

Majid Kaddoumi-Burak Dağlıoğlu-Ayhan Öztürk
Majid Kaddoumi-Burak Dağlıoğlu-Ayhan Öztürk

ÜRETİM PLANIMIZ VAR

Medtronic Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Majid Kaddoumi de İnovasyon Merkezi yatırımının gelecekte tıbbi teknoloji üretimine dönüşebileceği sinyalini verdi. Kaddoumi, “Her zaman Türkiye'de olmakla ilgileniyoruz. Türkiye söz konusu olduğunda fırsat ve potansiyel olarak büyük bir çeşitlilik var. Öte yandan yatırım yapmak isteyenlere Türkiye'de çok iyi teşvikler var. Kısacası Türkiye’de tıbbi teknoloji üretimi ile ilgileniyoruz. Hastalar için ekonomik çözümler ve bazı bileşenler bir araya geldiğinde kesinlikle üretim yapıyor olacağız” dedi.

20 yılda 240 milyar dolar sermaye geldi

  • Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, doğrudan yabancı yatırımın son 20 yılda 240 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Dağlıoğlu, “Son 12 aylık dilime baktığımızda bu rakam 14 milyar dolara yakındır. Geçen senenin tamamına göre dünyadaki enflasyonist ortam ve faizlerden kaynaklı bir miktar düşüş gözlemlenmiştir. Bu yılın ilk 4 ayında ise Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım miktarı 2,6 milyar dolar seviyesinde. Türkiye ilaç sanayisinde 470 firması ve dünyada 18’inci sıradadır. Türk ilaç pazarının büyüklüğü 61,7 milyar liradır. Tıbbi cihaz sektöründe ise Türkiye pazarının büyüklüğü 2 milyar dolar seviyesindedir. Pazarın önümüzdeki 5 yıl içinde TL bazında yüzde 7 büyümesi beklenmektedir” diye konuştu.

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