Çeyrek altın ne kadar oldu? 25 Eylül altın fiyatları
Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları (25 Eylül) İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla kapattı. Gram, çeyrek, Cumhuriyet altınının önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları haberimizde.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 455,8 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 739 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 23 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 455,8 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: