Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar oldu? 25 Eylül altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları (25 Eylül) İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla kapattı. Gram, çeyrek, Cumhuriyet altınının önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları haberimizde.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 455,8 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 739 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 23 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 455,8 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,60 456,80 455,60 455,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.009,00 3.030,00 3.002,00 3.023,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,00 420,00 415,50 419,50
  • Lira(Tam) Ziynet 2.941,00 2.961,00 2.934,00 2.954,00
  • Yarım Ziynet 1.471,00 1.481,00 1.467,00 1.477,00
  • Çeyrek Ziynet 735,00 740,00 734,00 739,00

Altına zam geldi: Sahte bilezik satışları patladı
FOTOĞRAF 8
Title
Artan altın fiyatları sebebiyle düğün yapacaklar sahte altın takılara büyük rağbet gösteriyor.
Title
Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı.
Title
Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor.
Title
Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.
Title
Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, Altın fiyatları yükselince vatandaşlar sahte takılara yöneldi. Bilhassa düğün yapacaklar çok geliyor. 3 tane gerçek bilezik alıp yanına da 7 tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder. Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira arasında satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira arasında değişiyor dedi.
Title
Title
Title
Altına zam geldi: Sahte bilezik satışları patladı
Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor.

Abone Ol Google News
Pazarcıların yüzkarası

Pazarcıların yüzkarası

Teraziyle oynayıp müşterilerine eksik kilolu biber sattı.
Emekli savcıyı dolandırdılar

Emekli savcıyı dolandırdılar

​'Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor para ve altın verin...'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Sancarı aradı

Pasinler'e<br>termal tesis

Pasinler'e
termal tesis

​Başkan Sekmen, termal tesis projesini anlattı.

​Netflix'e 'suça ortak olmayın' çağrısı yapıldı.

​İstanbul'un deprem haritası yayınlandı..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.