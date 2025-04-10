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Çiftçilere yaklaşık 5,5 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak

Çiftçilere yaklaşık 5,5 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak

22:1810/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Çiftçilere yaklaşık 5,5 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak
Çiftçilere yaklaşık 5,5 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 496 milyon 99 bin 462 liralık destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.


Bereketin yüzyılında, çiftçilere destek toprağa bereket olduklarını vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 496 milyon 99 bin 462 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.


Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, mazot-gübre desteği için 5 milyar 464 milyon 616 bin 638 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 482 bin 824 lira olarak belirlendi.

#Çiftçiler
#Destek ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
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