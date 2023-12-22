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Ekonomi

Çiftçilerin beklediği müjdeli haber geldi: 4,2 milyar liralık ödeme bugün yapılacak

Çiftçilerin beklediği tarımsal destek ödemelerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan ödeme müjdesi geldi. Bakan Yumaklı, 4 milyar 247 milyon 28 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kenan Biter
Kenan Biter
12:50 - 22/12/2023 Friday
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin müjdeli haberi paylaştı.


Destek ödemesinin hayırlı olmasını dileyen Bakan Yumaklı, "4 milyar 247 milyon 28 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı bilgilere göre, bitkisel ürün sigortası desteği 2 milyar 856 milyon 897 bin 378 lira, 7 deprem iline yönelik hububat-baklagil ve dane mısır desteği 627 milyon 513 bin 380 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 517 milyon 768 bin 577 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 90 milyon 28 bin 980 lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 76 milyon 560 bin 144 lira, hayvan gen kaynakları desteği 49 milyon 148 bin 750 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 21 milyon 584 bin 955 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 3 milyon 515 bin 964 lira, bireysel sulama sistemleri desteği 1 milyon 231 bin 932 lira, sözleşmeli besicilik desteği 1 milyon 130 bin 679 lira, sertifikalı fidan üretim desteği 613 bin 289 lira, balon balığı avcılığı desteği 590 bin 348 lira ve biyolojik-biyoteknik mücadele desteği 443 bin 624 lira olarak belirlendi.




#bitkisel ürün
#çitfçi
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
#tarımsal destekleme ödemesi
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