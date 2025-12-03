Çiftçiye 11 ilde ortak makine parkı

Depremlerden ağır şekilde etkilenen 11 ilde, konut ve altyapı çalışmalarının yanında tarımsal üretimin yeniden canlandırılmasına yönelik önemli bir adım daha atılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki üreticilerin yüksek maliyetli tarım makinelerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla “Ortak Makine Parkı ve Kullanım Projesi”ni 2026 yılında hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni modelle traktörlerden hasat makinelerine, ekim-dikim ekipmanlarından modern sulama sistemlerine kadar birçok makine, üreticilerin ortak kullanımına açılacak. Böylece hem maliyetler düşecek hem de yetersiz mekanizasyon nedeniyle aksayan üretim süreçlerinin hızla toparlanması hedefleniyor.
ÜRETİCİ İHTİYACA GÖRE MAKİNE TALEP EDECEK
Her üretici, ihtiyacı olan makineyi belirleyerek makine parkına başvuruda bulunacak. Parklarda yer alan ekipmanlar belirli bir planlama takvimi doğrultusunda çiftçilerin kullanımına sunulacak. Bu sayede özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılayamadığı mekanizasyon yatırımları, ortak kullanım ile daha verimli ve erişilebilir hale gelecek.