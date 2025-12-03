Çiftçiye 11 ilde ortak makine parkı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki üreticilerin yüksek maliyetli tarım makinelerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla “Ortak Makine Parkı ve Kullanım Projesi”ni 2026 yılında hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni modelle traktörlerden hasat makinelerine, ekim-dikim ekipmanlarından modern sulama sistemlerine kadar birçok makine, üreticilerin ortak kullanımına açılacak. Böylece hem maliyetler düşecek hem de yetersiz mekanizasyon nedeniyle aksayan üretim süreçlerinin hızla toparlanması hedefleniyor.