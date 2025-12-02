Rus iş dünyası ABD ile anlaşma sağlanmasını bekliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etme konusunda yetenekli olduğunu kaydeden Şohin, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Miami’de yapılan görüşmelerin de geçmişteki görüşmelerden farklı olduğunu söyledi.

Şohin, bugün Moskova’da Putin ile Witkoff görüşmesinden umutlu olduklarının altını çizerek, “Bence bu iyi olacak. Bu sefer, Trump'ın deyimiyle, yeni bir toplantı ve yeni bir anlaşma girişimi olmayacak gibi görünüyor. Bence anlaşma çok yakın.” ifadesini kullandı.