Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Rus iş dünyası ABD ile anlaşma sağlanmasını bekliyor

Rus iş dünyası ABD ile anlaşma sağlanmasını bekliyor

16:392/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, ABD’li yetkililerin Moskova’da gerçekleştirecekleri temasların iyi geçmesini beklediklerini belirterek, “Bence anlaşma çok yakın.” dedi.

Şohin, başkent Moskova’da Rus bankası VTB tarafından düzenlenen “Rusya çağırıyor!” adlı etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etme konusunda yetenekli olduğunu kaydeden Şohin, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Miami’de yapılan görüşmelerin de geçmişteki görüşmelerden farklı olduğunu söyledi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova’ya geldiğine işaret eden Şohin, ABD heyetinde Trump'ın damadı Jared Kushner'in de bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Şohin, bugün Moskova’da Putin ile Witkoff görüşmesinden umutlu olduklarının altını çizerek, “Bence bu iyi olacak. Bu sefer, Trump'ın deyimiyle, yeni bir toplantı ve yeni bir anlaşma girişimi olmayacak gibi görünüyor. Bence anlaşma çok yakın.” ifadesini kullandı.

Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şohin, iş dünyası için dolar/ruble paritesinde 90-95, politika faiz oranında yüzde 10-12 seviyelerinin daha cazip olacağı görüşünü paylaştı.



#ABD
#ruble
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sonuçları ne zaman belli olur? 500 bin sosyal konutları TOKİ başvuru sonuçları kura takvimi