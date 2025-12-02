Rusya: Putin-Witkoff görüşmesi barış yolunda önemli bir adım

"Witkoff, Moskova'da olacak. O, bizim başmüzakerecimiz ve Putin’le görüşecek. Bundan önce Ukrayna tarafıyla birkaç hafta boyunca çok yoğun bir çalışma yürüttüler ve Trump'ın çözüm planının bir versiyonunu hazırladılar. Bunun barış, barışçıl bir çözüm yolunda çok önemli bir adım olacağından hiç şüphemiz yok"