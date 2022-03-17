Çiftçiye ‘güneş’ enerjisi: Güneş enerji santralinin yüzde 40'ını devlet karşılayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere müjdesini verdiği sulama, enerji ve kredi konusunda detaylar netleşiyor. Devlet destekleriyle tarımsal üretimi artıracak ve enerji maliyetlerini düşürecek adımlar atılacak.

Pakette yenilenebilir yatırım hibesi öne çıkıyor. Enerji alanındaki destek kapsamında çiftçilerin kendi güneş enerji sistemlerini kurması için devlet yüzde 40 hibe sağlayacak. Kalan miktar için de uzun vadeli kredi imkanı sunulacak.

GAP PROJESİ HIZLANDIRILIYOR

Türkiye’nin prestij yatırımı olan Güneydoğu Anadolu Projesi de (GAP) hızlandırılacak. Çiftçilere verilecek destekler konusunda yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Desteklerin içerik ve kapsamını ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, pazar günü yapacağı Şanlıurfa ziyaretinde bir araya geleceği sekter paydaşlarına açıklayacak. Edinilen bilgilere göre, çiftçilere verilecek müjdede en büyük payı GAP kapsıyor.

SULAMA ALANLARI GENİŞLEYECEK

Desteklerle GAP'ın verimi artırılacak. Türkiye ekonomisinin kalkınması için büyük önem taşıyan GAP'a yeni soluk getirilecek. Sulanabilecek alanlar genişleyecek, sulanmayan yeni alanlar sulamaya açılacak. Böylelikle tarımsal alanlar artarak ekonomiye can verecek. GAP dışında da tarım yatırımları hızlanacak. Tarımda alınan verimin artırılması için sulanabilir tarım alanlarının genişletilmesi kapsamında bu yıl 46 baraj, 18 gölet ve bent ile 53 sulama tesisi hizmete açılacak.

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Arazisi küçük olan çiftçiler için taşınabilir güneş panelleri yapılması da planlar arasında. Küçük olan araziler için taşınabilir güneş panelleri kullanılacak. Çiftçi, traktörünün arkasına takıp, götürdüğü güneş paneliyle elektriğini üreterek sulamasını yapabilecek.

830 bin hektar alana modern sulama

Devlet tarafından açıklanan tarıma yönelik desteklerle, 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanması temin edilecek. Aynı zamanda üreticilere yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlanacak. Güneş enerjisine yönelik hibe ve kredi imkanıyla da hem enerji maliyetleri düşürülecek ve toplam kurulu gücün yüzde 53'ünü oluşturan yenilenebilir kaynakların payı artırılacak.

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