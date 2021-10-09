Ekonomi Çiftçiye kuraklık desteği Dekar başına 100 liraya kadar hibe
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçiye kuraklık desteği: Dekar başına 100 liraya kadar hibe

Kuraklığın tarım alanlarını tehdit etmesi destek mekanizmasını harekete geçirdi. Tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, dekar başına 30 ile 100 lira arasında hibe ödemesi yapılacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Çiftçiye kuraklık desteği: Dekar başına 100 liraya kadar hibe
Fotoğraf: Arşiv

Olumsuz hava şartları ve kuraklık sebebiyle tarlalarında yüksek verim kayıplarına uğrayan çiftçilere destek müjdesi geldi. Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzerinde verim kaybı yaşayan çiftçilere verim kaybı destek ödemesi yapılmasına karar verildi.

DEKAR BAŞINA 30-100 LİRA

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak. Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 lira arasında doğrudan olacak. Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları, meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve il/ilçe hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak tahkim komisyonları tarafından belirlenecek.

ÖDEMELER BU SENE

Ödeme planına ilişkin takvimi Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine yaptığı sunumda dile getirdi. Türktemel, “2021 yılındaki iklimsel faktörlere bağlı olarak yaşanan kuraklıktan kaynaklanan verim kaybından etkilenen üreticilerimizin gelir kaybını karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı. Bakanlık olarak uzmanlarımız sahada. Verim kaybına uğrayan parsellerdeki verim kaybı oranlarıyla ilgili incelemeler, kontroller tamamlanmak üzere. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızla da görüşüyoruz. İl ve ilçeler tarafından hazırlanan icmallerin Bakanlığımıza intikal etmesini müteakip kaynak temin edildiği anda bu sene içerisinde ödemeyi planlıyoruz” dedi.

Kayıplar hesaplanacak

Bütün parsellerdeki minimum ve maksimum ürünlere ait verim ortalamalarının sisteme girildiğini belirten Ercan Türktemel, “Saha tespitlerinde verim kaybı oranları belirlendi. Bu yaşanan verim kaybıyla beraber hem üründeki fark ödemesi desteği oranı belirlenecek, her farklılıklar ortaya konulup ödeme icmalleri hazırlanacak, hem de fark ödemesindeki gelir kaybının ne kadar olacağı belirlenecek. İcmaller geldikten sonra ödemeyi yapacağız” diye konuştu.

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