Ekonomi Çiftçiye tohum dağıtılacak Tohumun yüzde 75i hibe verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftçiye tohum dağıtılacak: Tohumun yüzde 75’i hibe verilecek

Kovid-19 salgınında tarımın kritik önemi ortaya çıktı. Türkiye üretimin aksamaması için tedbirlerini ve çiftçiye desteğini artırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarımsal üretimin sürekliliği ve gıda güvenliği için destek ve önlemlerin kapsamı her geçen gün genişletiliyor. Bahar aylarından itibaren ekilebilir arazilerin durumu ve üreticinin çalışma koşulları ile ilgili tedbirler artıyor. Bu amaçla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı"nı başlattıklarını belirterek, "Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR MEYVESİNİ VERİYOR

Tohum konusuna yıllardır önem veren Türkiye, yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. Atılan adımla beraber kısa vadeden daha çok uzun vadede tedarik ve üretim sıkıntısının önüne geçilecek. Sektör temsilcileri hükümetin özellikle son yıllarda tohum teknolojileri alanına özen gösterdiğini aktarıyor. Hibe ile ilgili sektördeki ortak görüş ise işin baştan sıkı tutularak hem üreticiye hem de tüketiciye güven aşılandığı yönünde. Ayrıca çiftçilerin giderlerinde yaşanacak düşüşün rekolteye pozitif yansımasından tüketicinin en kısa sürede faydalanacağı belirtiliyor.

YÜZDE 20'Sİ ÇİFTÇİ KATKISI İLE

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamanın büyük önem taşıdığını bildirdi. Bu amaçla yürütülen çalışmalara dikkat çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: "Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti yaşanmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş için 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı' başlattık. Bu projeyle ülkemiz için, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlamayı, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmeyi, dolayısıyla da tarım arazilerinin etkin şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyoruz.”

DAĞITIMLAR BAŞLADI

Proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75'ini hibe ettiklerini ifade eden Pakdemirli, yüzde 25’lik kısmı da çiftçinin karşılayacağını ifade etti.

Pakdemirli, mevsim itibarıyla öncelikli olarak tohumların üreticilere dağıtımına başlandığı bilgisini vererek, ekimi yapılacak ürünlerin buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlendiğini aktardı. Ekimi yapılacak tohumların sertifikalı ve miktarının 6 bin 700 ton olduğunu vurgulayan Pakdemirli, proje kapsamında 364 bin dekar alanda ekiliş yapılacağını ve ilk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek ürünlerin toplam rekoltesinin 80 bin ton olacağını bildirdi.

SERBEST DOLAŞIM BEKLENTİSİ

Fehmi Kiraz
  • Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz ise, büyük şehirlere giriş-çıkış yasağından çiftçilerin olumsuz etkilendiğini belirterek, “Şehir merkezinde oturan çiftçiler, tarlasına, bağına, bahçesine gidemiyor. Bu çiftçilerin her birinin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi var. Bu belgeyi pasaport gibi göstermesi halinde, onların serbest dolaşımını sağlamamız gerekiyor” dedi. Kiraz, bu kapsamda kendine yeterli olmayan ülkelerin sıkıntı çekebileceğine dikkati çekerek, “Türkiye’nin de yeterliliğini sağlaması gerekiyor” diye konuştu.

220 MİLYON TL BÜTÇE AYRILDI

  • Bakan Pakdemirli, proje sonucunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon lira, proje bütçesinin ise yaklaşık 20 milyon lira olduğunu kaydetti. Proje kapsamında Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat yer alıyor.

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