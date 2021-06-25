Çin'de kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu

Dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinalarını üreten Bitmain'in ürünleri bundan sonra Çin'de satılamayacak.

Kripto para madenciliği cihazlarının satılmaması ve işletilmemesi nedeniyle kripto para piyasalarında hareketliliğin azalması bekleniyor.

Bitmain'den yapılan açıklamaya göre, Pekin yönetimi, madenciliğe getirdiği yasağın ardından satış baskısını azaltmak için ürünlerinin satışlarının askıya alındığını duyurdu.

Şirketin açıklamasında "Sektörün sorunsuz dönüşümüne yardımcı olmak için Antminer makinalarımızı global olarak satışını askıya aldık" denildi.

Bitmain, denizaşırı yerlerde nitelikli ve kaliteli enerji arzı aramakta olduklarını da açıkladı.

Şirket, Çinli madencilerin ucuz elektrik için Belarus, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo'yu değerlendirdiklerini duyurdu.

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