Ekonomi Çinde kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin'de kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu

Geçtiğimiz haftalarda finansal işlemler ve bankacılıkta kripto para kullanımını yasaklayan, ardından da kripto para madenciliğine yönelik olarak eyalet bazlı yasak getiren Çin'de madencilik cihazlarının satışı durduruldu.

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Çinde kripto para madenciliği ürünlerinin satışı durduruldu
Foto/arşiv

Dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinalarını üreten Bitmain'in ürünleri bundan sonra Çin'de satılamayacak.

Kripto para madenciliği cihazlarının satılmaması ve işletilmemesi nedeniyle kripto para piyasalarında hareketliliğin azalması bekleniyor.

Bitmain'den yapılan açıklamaya göre, Pekin yönetimi, madenciliğe getirdiği yasağın ardından satış baskısını azaltmak için ürünlerinin satışlarının askıya alındığını duyurdu.

Şirketin açıklamasında "Sektörün sorunsuz dönüşümüne yardımcı olmak için Antminer makinalarımızı global olarak satışını askıya aldık" denildi.

Bitmain, denizaşırı yerlerde nitelikli ve kaliteli enerji arzı aramakta olduklarını da açıkladı.

Şirket, Çinli madencilerin ucuz elektrik için Belarus, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo'yu değerlendirdiklerini duyurdu.

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