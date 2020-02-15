Ekonomi Çine bağımlı değiliz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin’e bağımlı değiliz

Çin’de yaşanan korona virüsün ekonomi alanında Türkiye’ye olumsuz bir etkisi olmadığının altını çizen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ara malı ya da ham maddede bağımlığımız olmadığını söyledi. Maskelerdeki fahiş fiyata dikkat çeken Pekcan, “Denetimler sonucunda yüksek fiyat uygulaması tespit edilenler Rekabet Kuruluna geliyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin ticarette riski dağıttığına işaret ederek koronavirüsün etkisi konusunda “Bizim Çin’e bağımlı olduğumuz ham madde, ara malı yok” dedi. Koronavirüsün ticarete etkisi, Bretix’deki son gelişmeler ve yeni projeleri bir grup gazeteciye açıklayan Ticaret Bakanı Pekcan şunları söyledi:

Ruhsar Pekcan

KORANAVİRÜSÜ KÜRESEL ETKİSİ

Çin ekonomisinin dünyaya etkisi çok büyük. Çin ekonomisinin yüzde 1-2 oranında, daralması bekleniyor. Eğer böyle giderse, dünya ekonomisinde de yüzde 1’e yakın, Çin yüzde 2 küçülürse, Çin’in etkisi gözükebilir. Şu anda bunu konuşmak erken. Ancak Çin baktığınız zaman otomotiv sektöründe, elektronik sektöründe küresel tedarikçi konumunda, bu sektörlerde ciddi sıkıntı yaşanabilir, o küresel ekonomiyi etkileyecek. Çin’in ekonomisinin etkilenmesiyle eğer istihdam kayıpları yaşanırsa, bir de insanların tüketim alışkanlıkları bozulursa, yani psikolojik etkileşim de çok önemli.

KARGO YÜZDE 90 DÜŞTÜ

  • Bizim Çin’e bağımlı olduğumuz ham madde, ara malı yok. Yani biz riski dağıtmışız daha önceden, yani otomatik olarak. Böyle bir riskimiz yok. Dinamik bir ekonomi, ama yakın coğrafyamızdaki taleplerde sapmalar beklenebilir.
  • Dünya Sağlık Örgütü ve bizim Sağlık Bakanlığımız tarafından kuru yüzeylerde virüsün birkaç saatten fazla yaşamadığı yönünde. Dolayısıyla kargolarda böyle bir risk olmadığı belirtiliyor. Ama Çin’den gelen günde 300 adet günlük posta torbası şu anda 30’a torbaya düştü.

MASKEYE SIKI TAKİP

Sağlık Bakanlığı İlaç Tıbbi Cihaz Kurumuyla ortak çalışıyoruz. O denetimler sonucunda yüksek fiyat uygulaması tespit edilenler Rekabet Kuruluna geliyor. Ama Rekabet Kurulu toplandıktan, karar verdikten sonra ceza uygulanıyor. Şu ana kadar ortak tespitleri var. Haksız fiyat uygulayanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanıyor. Yani birkaç kez yapmışsa bunu birkaç kez ödeyecek anlamına geliyor. Haksız fiyat artışlarından kesilen ceza, 2019’da 4.9 milyon TL

FOTO ÇEK GÖNDER

  • Bizim haksız fiyat artışı (HFA) mobil uygulamamız var. Buradan da anında fiyatının fotoğrafını çekip bu mobil sistem üzerinden bize gönderebilir ve biz Bakanlık olarak onu inceleyip o tüketiciye geri dönmek durumundayız mobil uygulama sistem üzerinden. Şu önlemi aldık, şu cezayı kestik, şunu yaptık diye geri bildirim yapıyoruz. Bir de Alo 175 var. ALO 175’e gelen şikayet sayısı 1 Ocak itibarıyla 80 bin 346.

BREXİT’TE TÜRKİYE ANLAŞMA YAPACAK

Avrupa Birliği İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması imzalayacak. Biz o görüşmelere Türkiye olarak katılamıyoruz, ama o görüşmeye paralel aynı anda bizim de STA’mız yürürlükte olacak. 27 Şubat’ta onlardan bir heyet, Avrupa Birliği’nden buraya gelecek. Teknik ekiplerin çalışması devam ediyor. Amerika ile STA’mız yok. Ama biz Amerika ile de hedef çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

KADINLARA İHRACAT EĞİTİMİ

Geçen sene 94 merkezde ihracatta dış ticaret eğitimleri verdik. 3 bin 500 kişi bu eğitimlerimizden yararlandı, esnaflarımız dahi. 7 bin kişiye e-ticaret eğitimleri verdik. Kadın ve Genç Girişimcilik Daire Başkanlığımız her ay 4 ilde eğitim veriyor, her toplantıda 100 kadına, ayda 400 kadına da e-ticaret, dış ticaret ve girişimcilik eğitimi veriyoruz. Bunları melek yatırımcılarla bir araya getiriyoruz, nasıl ihracatçı olunur, nasıl girişimci olunur konularında eğitimler veriyoruz. Şimdi uluslararası bir kadın çalıştayı yapacağız.

İHRACATÇININ AYAĞINA GİDİYORUZ

  • İl bazında potansiyel ihracatçı çalışması yapıyoruz. Yani illerimizdeki firmaların ticaret sicillerini, sosyal güvenlik prim ödemelerini, firmaların faaliyet alanlarını inceleyerek, ihracat potansiyeli olan ancak hali hazırda ihracat yapmayan firmaları tespit ediyoruz. 2019’da 20 ilimizi tespit ettik ve buralardaki potansiyel ihracatçı firmalarımızı tespit ettik, firmalarımızın dahi bundan haberi yok. Sonra gideceğiz o firmaların kapısını çalıp, “gel bakalım, sen neden ihracatçı değilsin, senin neye ihtiyacın var, sana biz ne yapabiliriz?” diyeceğiz. 20 il çalışmasında 3 binin üzerinde firma tespit ettik. Şimdi onu 81 iye yayacağız ve il bazında tek tek firmalarla birebir görüşerek taleplerini, ihtiyaçlarını tespit edeceğiz.

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