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Ekonomi

Yılın otomobili olmaya aday: BYD SEAL'in Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak. 22 ülkeden 59 gazeteci tarafından oluşan deneyimli jürinin oylarıyla finale kalan BYD SEAL, markanın D segmenti premium sedan modeli olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Kenan Biter
Kenan Biter
14:47 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 14:51 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
BYD SEAL 2024 İlk Çeyrekte Türkiye'ye gelecek

BYD SEAL 2024 İlk Çeyrekte Türkiye'ye gelecek

Yarışmada 7 finalistten biri olarak seçilen iF Design Award ödüllü BYD SEAL, yeni test sürüşlerine tabi tutulacak ve ardından gerçekleşecek son oylamalar ile 2024 Yılın Otomobili, 26 Şubat’ta Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki seremoniyle açıklanacak.


BYD Türkiye, Kasım ayında BYD ATTO 3’ü Türkiye pazarına sunduktan sonra kısa zamanda büyük ilgi gördü ve önümüzdeki yıl birçok yeni modelini satışa sunmaya devam edecek.


Tasarımıyla ve teknolojisiyle dikkat çekiyor


BYD’nin yenilikçi elektrikli modeli BYD SEAL, ilk bakışta sportif ve dinamik tasarımıyla ilgi çekmeyi başarıyor. BYD’nin yeni “Okyanus Estetiği” tasarım dilini kullanan yeni model, akıcı ve atletik tasarımı yüksek seviyede konfor ve pratiklikle bir araya getiriyor.


BYD’nin elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni BYD e-Platform 3.0 üzerine geliştirilen model, sunduğu yüksek verimli sürüş deneyimiyle öne çıkıyor.


BYD SEAL, yüksek performansıyla da iddialı bir elektrikli otomobil olarak Yılın Otomobili jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı. 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL, 230 kW (313 HP) arkadan itişli ve 390 kW (530 HP) dört çeker sistemli versiyonlarıyla tercih edilebilecek.



BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunarken yüksek performanslı 530 HP’lik Excellence-AWD versiyonundaki sadece 3.8 saniyelik 0-100 km/s performansı da dikkat çekiyor. BYD SEAL, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar sadece 26 dakikada şarj olabiliyor.




#BYD SEAL
#Yılın Otomobili Ödülleri
#Otomotiv sektörü
#Kenan Biter
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