Bir otomotiv devi daha çip krizi nedeniyle üretimini durduruyor

Oxford'daki Mini fabrikasındaki üretim, çip sıkıntısı nedeniyle üç iş günü süreyle askıya alınacak. Bir sözcü, şirketin daha fazla kesintiyi en aza indirmek için adımlar attığını ve durumu günlük olarak izlediğini söyledi.
BBC'nin haberine göre;
Oxford'daki fabrika 4.500 kişiyi istihdam eden ve haftada 5.000 araba üreten Mini dışında diğer şirketler de küresel bir bilgisayar çipi kıtlığından etkileniyor. ÇİP KRİZİ BÜYÜYOR
Jaguar Land Rover, aynı nedenle bu hafta Castle Bromwich ve Halewood fabrikalarında üretimi askıya aldı. General Motors, çip sorunları nedeniyle Kuzey Amerika üretimini azaltacağını açıklamıştı.
Tüm dünyada birçok sektörü vuran çip sorunu Subaru'ya da üretimi durdurma kararı aldırtmıştı.
Öte yandan Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu. Son olarak otomobil üreticisi Mitsubishi çip tedariki problemi nedeniyle gelecek ay Japonya ve Tayland'da üretimini düşürdüğünü duyurmuştu.
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Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl üretimlerine belli bir süre ara vermek zorunda kalan otomotiv sektörü tam aşılama çalışmalarının hızlanması ve alınan tedbirlerle normalleşme sürecine girilmesiyle ortaya çıkan talebi karşılayacakken şimdi de yeni bir kriz ile sarsıldı.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kapılarını belli bir süre kapatmak zorunda kalan otomotiv fabrikalarına gönderilemeyen çipler, salgın döneminde vatandaşın da eve kapanmasıyla talepte büyük artış yaşayan tüketici elektroniğine yönlendirilince sektörde çip krizi yaşanmaya başladı.
Salgının etkisinden kurtularak talebin de artmasıyla üretimlerini hızlandıran otomotiv firmaları çip tedarikinde yaşanan sıkıntı sonrası üretim planlamalarını tümden değiştirdi.
Çok sayıda otomobil üreticisi çip tedarikinde ortaya çıkan sıkıntı sonrası üretimlerine bir bir ara vermeye başlarken üretimini durduğunu açıklayan son marka ise Audi oldu.
Audi'nin verdiği bilgiye göre, A6 ve A7 modellerinin üretimi 26 ila 30 Nisan tarihleri arasında askıya alınacak. Augsburger Allgemeine Zeitung'da daha önce yapılan bir haberde, bu karardan etkilenen çalışanların kısa süreli çalışma sistemine geçeceği bildirilmişti.
Çip krizinin Türkiye'deki ilk mağduru ise Oyak Renault oldu. Şirket Bursa'daki fabrikasında tedarik sıkıntıları nedeniyle üretimde kesintiye gitmişti.
Oyak Renault'un ardından Tofaş da çip tedarikinde yaşanan aksaklık nedeniyle üretimine 19 Mart-5 Nisan arası ara vermek zorunda kaldı.
Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da mikroçip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretime Nisan ayının başında altı gün ara verdi.
Subaru, Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıkladı.
Otomobil üreticisi Mitsubishi Motors, çip tedariki problemi nedeniyle Japonya ve Tayland'daki tesislerinde üretimi azaltacağını açıkladı.
Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.
General Motors tarafından yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan çip sıkıntısı sebebiyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağı belirtildi. Geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıyor.
Mikro çip tedarik krizinden etkilenen bir otomotiv devi de Hyundai oldu. Marka Seoul’de bulunan Ulsan No.1 fabrikasında imalata Nisan ayının başında 7 gün boyunca ara verdi.
Volvo, çip ve parça tedarik sorunları nedeniyle Çin'de ve ABD'de bulunan tesislerinde üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.
Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, çip krizi sebebiyle Model 3’ün üretimine Şubat ayında 2 hafta ara vermişti.
Japonya'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi Nissan Motor Co., yarı iletken parça kıtlığından dolayı gelecek ay Japonya'daki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak. Plan hakkında doğrudan bilgisi olan üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Nissan Japonya'nın güneyindeki Kyushu fabrikasında 10 ve 19 Mayıs tarihleri arasında üretim kesintisi yapacak.
Japon otomotiv devleri Toyota ve Honda da konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamada zorlu hava koşullarının, bağlantı noktaları ve limanlarda yaşanan sorunların ve COVID-19'un sektör üzerinde devam eden etkisinin küresel tedarik zincirlerini bozması nedeniyle malzeme temininde sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek üretimlerine ara vermişti.
İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıkladı.
Stellantis ve Çinli elektrikli araba üreticisi Nio da küresel çip tedarik sıkıntısından dolayı üretimlerini azaltma kararı alan firmaların arasına katıldılar.
Fiat ile Peugeot birleşmesinden doğan Stellantis, yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, mikroçip tedarik sıkıntısı nedeniyle geçtiğimiz ay üretimi durdurdu.
Alman otomotiv markası Volkswagen'den ise dikkat çeken bir uyarı geldi. Fabrika müdürleri çip tedarikinde ortaya çıkan sıkıntının ikinci çeyrekte üretimi daha sert vuracağı yönünde uyarıldı.
Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan çip tedarik sorunu otomotiv devlerinin gelirlerini de ciddi anlamda etkilemesi bekleniyor. Sürpriz gelişmenin gelirlere yansımasına ilişkin değerlendirmede bulunan otomotiv devlerinden General Motors, çip sıkıntısının 2021 yılı kazançlarını 2 milyar dolar düşürmesini beklerken, Ford Motor ise durumun kazançları 1 milyar dolar azaltarak 2.5 milyar dolar azaltabileceğini öngörüyor. Honda Motor ve Nissan Motor ise çip krizi nedeniyle 250 bin adet daha az otomobil satılacağını öngörüyor.
Danışmanlık firması AlixPartners ise çip kıtlığın bu yıl küresel otomotiv endüstrisinden elde edilen geliri 60 milyar dolar azaltacağını tahmin ediyor.
Yarı iletken çipler, bilgi-eğlence sistemleri gibi alanlar ve hidrolik direksiyon ve frenler gibi daha temel parçalar için yeni araçların son derece önemli bileşenleri olarak öne çıkıyor. Araca ve seçeneklerine bağlı olarak uzmanlar, bir araçta yüzlerce yarı iletken çipin olabileceğini söylüyor. Gelişmiş güvenlik ve bilgi-eğlence sistemlerine sahip daha yüksek fiyatlı araçlar, farklı çip türleri de dahil olmak üzere bir temel modelden çok daha fazlasına sahip bulunuyor.
Otomotivde çip krizi büyüyor: Bir bir üretimlerini durduruyorlar
Otomotiv sektörünü derinden sarsan çip krizi yüzünden markalar bir bir üretimlerini durdurma kararı alıyor. Koronavirüs salgınında geçtiğimiz yılın başlarında duran üretim yüzünden çip üreticilerinin ellerindeki çipler talebin yoğunlaştığı ev elektroniğine yönlendirmiş otomotivde üretimin tekrar başlaması ile ise çip kıtlığı ortaya çıkmıştı. Uzmanlar çip tedarikinde ortaya çıkan sıkıntı nedeniyle duran üretimlerin sıfır araç teslimatlarında da ciddi gecikmelere yol açabileceğine işaret ediyor. Tofaş, Renaul, Ford, Nissan, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Subaru derken üretimini durdurma kararı alan son marka ise Audi oldu. İşte çip krizi nedeniyle bu zamana kadar üretimini durdurduğunu açıklayan markalar..