​Çipsiz Hyundai pazara ilaç oldu

Çip krizi ve tedarik sorununun derinleştiği otomotiv sektöründe fabrikalar esnek üretim yapmaya başladı. 5 yıllık planların artık günlük olarak değiştiğini söyleyen Hyundai Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, Yeni Şafak’a özel değerlendirmelerde bulundu.

STOKLAR BAŞA BAŞ GİDİYOR

İç pazarda şu anda araç bulunurluğu sorunu yaşandığına dikkat çeken Murat Berkel, “Fabrika neyi üretebileceğini söylüyor. Bizde talep olduğu için alabiliriz diyoruz. Başa baş stoklarla gidiyoruz. Ne geliyorsa gidiyor. Tabi bütün modellerde böyle değil. Piyasa şu anda yüzde 50 ÖTV dilimindeki araçlar üzerinden dönüyor. Burada da yerli üretici avantajlı konumda. Yüzde 80 ÖTV olanlar biraz daha yavaş. Mesela elimizde Tucson var. Fakat eskiden stok demeyeceğimiz 300-500 adede stok demeye başladık. Otomotiv son 2 yıldır inanılmaz bir yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandı” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 27 Üretici firmaların, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası küresel düzeyde imalat ve tedarik sıkıntıları devam ediyor. Pandemiden kaynaklı ortaya çıkan çip krizinin 2021 yılında tamamen sona ermesi beklenirken delta varyantı ile vaka sayılarındaki hızlı artış tekrardan dengeleri değiştirdi. Yaşanan gelişmeler sonrasında otomotiv markaları bir bir üretimlerini durduracakları tarihleri açıklamaya başladı. Bu durumun iç piyasada sıfır araç tedarikinde de ciddi sıkıntıya yol açması bekleniyor. Son bir hafta içinde Ford, Toyota ve Tesla derken General Motors da üretimi durduracağını açıkladı. Şirket, ABD'de dört, Meksika'da üç ve Kanada'da bir fabrika, sahaya bağlı olarak iki haftaya kadar kapanacak. İşte çip tedarikinde ortaya çıkan kriz sonrası üretimlerini durduracağını açıklayan otomotiv markaları.. Tesla, en önemli pazarlarından biri olan Şanghay’daki fabrikasında, küresel çip krizi nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurdu. Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında üretimi kısmen durdurma kararı verdi. Buna göre 60 bin çalışanı olan fabrika tek vardiya ile çalışacak. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak. Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi. 3 hafta süreli durdurmanın Yaris compact, Prius hibrit ve RAV4 modellerini etkileyeceği kaydedildi. Diğer taraftan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye de Adapazarı’ndaki fabrikası çip arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 20 Ağustos ve 5 Eylül 2021 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara veriyor. ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurdu. Ford, mayıs ayı başında, Fiesta modelinin üretimi için yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle 3 aydan fazla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Otomotiv sektörünü oldukça etkileyen küresel çip krizine bir çare aranırken, üretimi etkilenen markalar arasına Honda da katıldı. Yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle 2021 mali yılı net karının yüzde 10,3 gerileyeceğini tahmin eden Honda, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle Japonya'daki tesislerinde üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Japon şirket, ülkenin güneybatısında bulunan Mie eyaletindeki tesislerinde 2-6 Ağustos'ta imalata ara verdi. Oyak Renault küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle 15-22 Mart tarihleri arasında üretime ara verdi. İsveçli Volvo da ABD ve Çin'deki tesislerinde çip tedariki nedeniyle geçtiğimiz aylarda geçici olarak üretimi durdu. Subaru Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdi. Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı. Suzuki de yaptığı açıklama ile çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması yönünde karar almıştı. Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında 5 Nisan'da üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, tüm otomotiv endüstrisini etkileyen çip krizi sebebiyle Seoul'deki Ulsan No.1 fabrikasında 7-14 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdiğini açıklamıştı. Mart ayının sonunda yapılan açıklamada, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştirildiği ve Kona ve Ioniq 5 modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirilmişti. Tofaş da 18 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama sonrası, üretimini çipte tedarik sorunu nedeniyle 19 Mart-5 Nisan arası durdurmuştu. Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gruplarının üst kuruluşu olan Stellantis, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtmişti. ABD’li otomotiv devi General Motors, küresel otomotiv endüstrisini etkileyen çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika'daki çeşitli fabrikalarda üretimi azaltacağını açıklamıştı. 8 Nisan’da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti. Jaguar Land Rover, bilgisayar çipi kıtlığı nedeniyle İngiltere'deki fabrikalarındaki çalışmaları askıya aldığını açıklamıştı. Otomotivde çip krizi: Bir marka daha üretimi durduruyor Otomotiv dünyasını etkisi altına alan çip tedarik sorunu bir şirketin daha üretime ara vermesine neden oldu. 2020 sadece pandemiyle değil aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen çip kriziyle de anılmıştı. 2021'de üreticiler çip krizinin sona ereceğini düşünüyordu ancak delta varyantı bu durumu değiştirdi. Birçok otomotiv markası tek tek üretime ara veriyor. Son olarak Ford, Toyota ve Tesla gibi büyük firmaların ardından General Motors da eylül ayında Kuzey Amerika tesislerinin çoğunda üretimi durduracağını açıkladı. İşte çip krizi nedeniyle üretimlerini durduran markalar.. BiP'te paylaş

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5 YILLIK PLANLAR ANLIK KARARA DÖNDÜ

Çip krizi ve tedarik sorununda fabrikanın İzmit’te olmasından dolayı avantajlı olduklarını söyleyen Hyundai Türkiye Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: “Fabrikayla yakın temas içindeyiz. Oluşan değişikliklere göre aksiyon alabiliyoruz. Otomatik vites araç üretemediği zaman benim haberim oluyor. Biz de otomatik talep eden pazarların boşluğunu doldurup ve siparişimizi artırıp o araçları yurt içine çekiyoruz. Planda olmayan araçları da satıyoruz. Piyasalardaki sıkıntıdan dolayı 5 yıllık planlar yıllıktan aylığa, aylıktan günlüğe düştü. Şimdi de anlık değişebiliyor. Günde 3 defa üretimle ilgili planlama değişebiliyor. Eskiden 5 yıllık planın saniyesi hatta salisesi belliydi. Şimdi maalesef parça tedarik sorunu ve çip krizi bu durumu tersine çevirdi. Pazarın nereye gideceği nasıl şekilleneceğini bilmenin imkanı yok artık.”

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HYUNDAİ TEDARİK SORUNU YAŞAMADI

Fabrikadaki anlık değişime ve nasıl işlediğine dair örnek veren Berkel, “Hyundai’nin İzmit fabrikası Avrupa için üretilen araçlarda ön kamera şartı bulunuyor. İç piyasada böyle bir zorunluluk yok. Ön kamerada tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Ön kamera olmadığı zaman Avrupa arabayı almıyor. 5 bin araç üretim planlaması yapan fabrika, 4 bin tanesini Avrupa’ya, bin tanesini de iç piyasa için yapmışsa ve parça sıkıntısından dolayı ön kamera gibi mesela Avrupa’ya 4 binin 3 bin tanesini yollayabiliyor. Bizde ön kamera sıkıntısı olmadığı için geri kalan bin adedi de bize verebiliyor. Çünkü Türkiye’de ön kamera zorunluluğu yok. Böyle olunca biz iç piyasada sıkıntı yaşamıyoruz. Avrupada zorunlu olan parçanın Türkiyede zorunlu olmaması bizim işimize yaradı. Biz bu yüzden uzun süreli bir durma ve tedarik sorunu yaşamadık” açıklamasında bulundu.

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ÖTV sistemi zorluyor

Yüzde 80 ÖTV oranı geçildiği zaman fiyatların ciddi oranda arttığını belirten Berkel, “A,B ve C segmentinden araç alan müşteri profili belli. Bu segmentte araç alan müşteri çok fazla para ödemek istemiyor ya da bütçesine uymuyor. Ağırlıklı talep A, B ve C’nin büyük kısmında yüzde 50 ÖTV’yi geçmeyen segmentte oluyor. Mevcut vergi sistemi herkesi zorluyor. Bizi de müşteriyi de zorluyor. Ani matrah artışlarından dolayı bazı üretimlerde sıkıntı oluşuyor. Bazı araçları üretimden kaldırmak zorunda kalınıyor. Otomotiv camiası ÖTV sistemi için ODD ve OSD nezdinde devletle sürekli temas halinde. Sil baştan bir sistemim oluşturulması gerekiyor. Ama maalesef devlet ayağında bu anlamda bir çaba ve çalışma yok” açıklamasında bulundu.

Murat Berkel

Kur artışını istemiyoruz

Vatandaşların gelirinin kurla eşdeğer şekilde artmadığının altını çizen Murat Berkel, “Biz kurun artmasını istemiyoruz. Çünkü kur arttıkça maliyetlerimiz artıyor. Zam yapmak zorunda kalıyoruz. Kurdaki hızlı değişimden dolayı avro bazında sattığımız araç gelene kadar kur çıkıyor. Aradaki zararı nasıl kapatacağız? Mecburen artışa gidiyoruz. Kardan feragat ettiğimiz çok dönem oldu. Önceki sene ÖTV’de değişimden kaynaklı talep artışından dolayı fazla sipariş verdik. Aniden ÖTV tekrar yükseldi. 4 ay zarar ettik. Biz kurdaki her değişimde kar etmeye çalışmıyoruz. Gelen malı yerine koymaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.