Ekonomi Citroeni Avrupada Türkiye büyütecek
OTOMOTİV

Citroen’i Avrupa’da Türkiye büyütecek

Yeni Citroen C5 Aircross’un tanıtımı için Türkiye’ye gelen Citroen CEO’su Linda Jackson, markanın 1,5 milyona çıkma hedefinde Türkiye’nin en önemli pazar olduğunu söyledi. Jackson, “Avrupa’da yüzde 5 pazar payı hedefi için Türkiye’ye ihtiyacımız var. Büyüyebilmek için Türkiye’ye ihtiyacım var” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Yeni Citroen C5 Aircross’un tanıtımı
Yeni Citroen C5 Aircross’un tanıtımı

Yeni Citroen C5 Aircross SUV’nin tanıtımı geçtiğimiz hafta Sapanca’da gerçekleştirildi. C5 Aircross’un tanıtımı için Türkiye’ye gelen Citroen CEO’su Linda Jackson, tanıtımın yanı sıra iç pazara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Linda Jackson

PAZARIN KRİTİK ÜLKESİ TÜRKİYE

Türkiye’nin Citroen için değerini anlatan Jackson, “Dünyada 1 milyondan fazla araç satıyoruz. Bizim PSA Grubu olarak 2021’de 1.5 milyon satma hedefiniz var. Bunu Avrupa’daki satışları iyileştirerek ve pazar payını yüzde 5’in üzerine çıkararak yapacağız. Türkiye’nin burada önemli payı olacak. Bunun için Türkiye’ye tedarik akışı yapmamız lazım. Buraya yeni ürünleri getireceğiz. Sedan modeller getireceğiz. Türkiye’deki arkadaşlarımız tedarik açısından bizi sıkıştırıyor. Her anlamda desteğimizi sürdüreceğiz. Tedarik sorununu ortadan kaldıracağız. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa’da yüzde 5 pazar payı hedefi için Türkiye’ye ihtiyacımız var. Büyüyebilmek için Türkiye’ye ihtiyacım var. Onun için normalin çok üzerinde yüzde 180 Türkiye’ye destek vereceğiz. Öte yandan 2021-2022’de Afrika ve Ortadoğu önemli olacak. Bu noktada Türkiye’nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” diye konuştu.

YILSONU SÜRPRİZ RAKAM ÇIKABİLİR

  • Olivier Cornuaille
  • PSA Groupe Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille de pazarın şu anki durumunun bir önem arz etmediğini ve kendilerinin geleceğe yatırım yaptıklarını belirtti. Bu durumun geçici olduğunu ifade eden Cornuaille, “Türkiye iç dinamikleri ve sonuçları çok farklı olan bir ülke. Otomotiv sektörünün öngördüğü şeyler gerçekleşmeyebilir. Bunun aksine satış rakamları yükselerek yılsonu sürpriz bir adede ulaşılabilir. Öte yandan geleceğe dair konuşmak gerekirse potansiyel çok yüksek. Bu yüzden pazarda en iyi modellerle varolmaya devam edeceğiz. Gelecek dönem planlamalarımızda yeni bayiler açacağız. Konsept bayilerle müşterilerimize ev ortamı sunacağız. PSA Grubu’nun diğer markaları ile çok bayi yapısına geçeceğiz. Citroen, Peugeot ve Opel’in de yer aldığı üçlü bayiler 2020’de hayata geçecek” şeklinde konuştu. İzmir’deki Opel arazisiyle ilgili de konuşan PSA Türkiye Başkanı, Volkswagen veya hiçbir markanın araziye yönelik bir talebi olmadığını ve hiçbir görüşmenin yapılmadığını söyledi. Cornuaille, İzmir’deki arazinin tüm marakaları kapsayacak en büyük yedek parça üssü haline geleceğini sözlerine ekledi.

C5 AİRCROSS AMİRAL GEMİSİ

Citroen, Yeni C5 Aircross SUV ile uluslararası SUV hamlesini sürdürüyor. Markanın tasarım dilini devam ettiren model “Yeni Nesil SUV” olarak Citroen ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV tasarımının yanı sıra; gelişmiş sürüş destek sistemleri, Advanced Comfort teknolojisi ve zengin kişiselleştirme çözümleriyle de dikkat çekiyor. Tamamen özgün bir tasarıma sahip Yeni Citroen C5 Aircross SUV; 4,5 metre uzunluğu, Airbump gibi kontrast tasarım unsurları, 230 milimetre yerden yükseklik, çift renk tavan barları ve tasarımı güçlü bir duruş sergiliyor.

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  • 204 bin liraya uçan halı konforu
  • Fransa’daki Rennes - La Janais tesislerinde üretilen Yeni Citroen C5 Aircross SUV yüksek verimlilik seviyesine sahip iki motor seçeneği ile yollara çıkıyor. 1.5 BlueHDi dizel motor 130 beygir, 1.6 PureTech benzinli motor ise 180 beygir güç üretirken her iki motor da yeni EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, Grip Control sayesinde farklı yol koşullarında güvenli bir tutuş ve sürüş sağlıyor. Yeni sistem beş farklı sürüş modu kullanıma sunuyor. Yokuş aşağı inerken güvenlik ve kontrollü bir sürüş için, olası kayma veya istenmeyen hızlanma risklerini en aza indiren Yokuş İniş Destek Sistemi devreye giriyor. Türkiye pazarında tanıtılan Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 204 bin liradan başlayan dizel otomatik versiyonu ile Citroen yetkili satıcılarında yerini aldı.

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