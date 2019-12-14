Ekonomi Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor: Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir!

Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor: Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir

Çocuğun kendi kendini geliştirebilmesini ve kendine yetebilmesini amaçlayan yeni dönem eğitim sistemi montessori, çocuk odası mobilya tasarımlarına da yansıyor. Dünya genelinde ailelerin rağbet ettiği montessori mobilyalar Türkiye’de de büyük bir talep görüyor. Bursa’da montessori mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya’nın kurucu ortaklarından Pervin Katana, "Ebeveynlerden bağımsız olarak kullanılabilir olması önem taşımaktadır. Yer yataklarına çocuk rahatlıkla kendisi girip çıkabilir. Düşme korkusu yaşanmaz ve yatağını kendisi toplayabilir. Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Çocuklar istedikleri odalarda hayal güçlerini de geliştirebiliyor.
Çocuklar istedikleri odalarda hayal güçlerini de geliştirebiliyor.

Bursa’da montessori mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya’nın kurucu ortaklarından Pervin Katana, yeni sistem ile hazırladıkları çocuk odalarının hem ebeveynleri hem de çocukları mutlu ettiğini açıkladı.

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Pervin Katana

Sistemin temel amacının çocuğun kendi kendine yetebilmesi ve ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilmesi olduğunun altını çizen Pervin Katana, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Montessoriye uygun hazırlanacak çocuk odasında mobilyalar çocuk tarafından rahatlıkla ulaşılabilir olmalıdır. Ebeveynlerden bağımsız olarak kullanılabilir olması önem taşımaktadır. Yer yataklarına çocuk rahatlıkla kendisi girip çıkabilir. Düşme korkusu yaşanmaz ve yatağını kendisi toplayabilir. Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir. Çocuklarımız boylarına uygun tasarladığımız dolaplarda eşyalarına rahatlıkla ulaşabilirler. İstedikleri zaman yardım almadan kolaylıkla eşyalarını alıp kullanabilirler.”

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Odak noktamız çocuklar

Çocukların kendi odalarında hayal ettikleri mobilyaları tasarladıklarını söyleyen Katana açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Çocuklarımızın hayallerine özel mobilyalar tasarlayıp üretimini yapıyoruz. Çift katlı karyolalar, balkabağı karyolalar, araba yataklar, ev yataklar, masalar, sandalyeler, sallanan koltuklar, kitaplıklar, aydınlatmalar ve daha fazlasının üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu ürünler çocuklarımızı mutlu etmeye yetiyor. Odak noktamız çocuklarımızdır. Özgüveni yüksek, hayal gücü sınırsız, becerikli, üretken, kendisine ve çevresine duyarlı çocuklar yetişmesine destek olabilmek için daima çok çalışacağız.”

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