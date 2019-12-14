Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor: Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir! Çocuk odalarının yeni trendine Türk halkının ilgisi artıyor: Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir Çocuğun kendi kendini geliştirebilmesini ve kendine yetebilmesini amaçlayan yeni dönem eğitim sistemi montessori, çocuk odası mobilya tasarımlarına da yansıyor. Dünya genelinde ailelerin rağbet ettiği montessori mobilyalar Türkiye’de de büyük bir talep görüyor. Bursa’da montessori mobilya üretimi yapan Moremo Mobilya’nın kurucu ortaklarından Pervin Katana, " Ebeveynlerden bağımsız olarak kullanılabilir olması önem taşımaktadır. Yer yataklarına çocuk rahatlıkla kendisi girip çıkabilir. Düşme korkusu yaşanmaz ve yatağını kendisi toplayabilir. Hayal gücü kadar sınırsız oyunlar üretip oyun alanı olarak kullanabilir" dedi.

Haber Merkezi 14 Aralık 2019, 13:06 Son Güncelleme: 14 Aralık 2019, 13:06 İHA