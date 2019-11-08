Ekonomi Çok büyük bir potansiyeliniz var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çok büyük bir potansiyeliniz var

Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başekonomisti Beata Javorcik, “Ülkenin muhteşem stratejik konumu, büyük ve çeşitliliğe sahip ekonomisi, görece düşük kamu borcu var. Şu anda enflasyonun %8,6’ya geldiğini ve cari fazlanın verildiğini görüyoruz. Türkiye’de yeniden bir dengelenme mevcut" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Beata Javorcik, Türkiye’nin çok büyük bir potansiyelinin olduğunu, ekonomide yeniden dengelenmenin görüldüğünü söyledi. EBRD Başekonomisti Javorcik, bankanın büyüme tahminlerine ilişkin güncelleme raporunu değerlendirdi. Javorcik, “Ülkenin muhteşem stratejik konumu, büyük ve çeşitliliğe sahip ekonomisi, güçlü özel sektörü ve görece düşük kamu borcu var” ifadelerini kullandı.

Beata Javorcik

EKONOMİK AKTİVİTELER ARTTI

Küresel para politikalarının Türkiye’yi olumlu yönde etkilediğine işaret eden Javorcik, “Türkiye, gelişmiş ekonomilerin genişlemeci parasal politikaları nedeniyle gelişen piyasalara ilişkin yatırımcı iştahından tabii ki faydalandı. Bu da ülkenin risk priminin azalmasına ve Türk lirasını dengelenmesine yardımcı oldu. Bu ayrıca politika faiz oranlarının da aksi durumda olabileceğinden daha fazla düşürülmesine imkan sağladı. Bu gelişmeler son aylarda ekonomik aktivitenin artmasına katkıda bulundu” şeklinde konuştu.

ENFLASYON DÜŞTÜ CARİ FAZLA VERİLDİ

Türkiye’de geçen yılın yaz aylarındaki ekonomik görünümünü değerlendiren Javorcik, “Cari açık Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 6,5’i seviyesine ulaşmış, enflasyon oranı yüzde 25’i geçiyordu. Bunun akabinde politika sıkılaştırması uygulandı. Özellikle Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırımları dengesizliklere cevap verilmesinde yardımcı oldu. Şu anda enflasyonun yüzde 8,6’ya geldiğini ve cari fazlanın verildiğini görüyoruz. Bu anlamda Türkiye’de bir yeniden dengelenme mevcut” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin talep büyümesine dair bağımlılığını azaltarak, yapısal reformları hızlandırması, yeniden dengelenmeyi yaratıcı adımlarla sağlaması gerektiğini vurguladı.

  • 2020 BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 2,5
  • Türkiye’de otoritelerin ekonominin resesyondan çıkması için sunduğu mali teşvik ve kredi desteği ile 2019 yılının kalanında büyümede artış kaydedildiğini belirten Javorcik, “Tüm tahminciler 2019 yılına ilişkin büyüme tahminlerini otoriterlerin yeni ekonomik planıyla uyumlu şekilde yüzde 0,5’in biraz altında olarak belirledi. Çoğu tahmincinin otoritelerle ayrıştığı nokta ise 2020 yılına ilişkin büyüme tahminleri. Konsensüs Türkiye’nin 2020 yılında yüzde 2-3 aralığında bir büyüme gerçekleştirmesi yönünde. Biz bu aralığın ortasını esas aldık ve gelecek yıl için yüzde 2,5’lik bir büyüme bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Javorcik, “Fakat yeni ekonomik planda gelecek yıl için yüzde 5’lik büyüme öngörülüyor. Çoğu tahminci bunun düşük enflasyon ve düşük cari açık tahminleri ile ele alındığında biraz iddialı olduğuna inanıyor” değerlendirmesinde bulundu.
  • TCMB’NİN 2019 TAHMİNİ GÜVENİLİR
  • EBRD’nin enflasyon tahmininde bulunmadığını hatırlatan Javorcik, “TCMB’nin 2019 yıl sonu için yüzde 12 seviyesindeki tahmini güvenilir görünüyor. Son aylarda baz etkisi enflasyonun düşmesine neden oldu, şimdi bu tersine dönüyor” dedi. Javorcik konuşmasına şöyle devam etti: “Gelecek sene için endişemiz otoritelerin yüzde 5 büyüme hedefini tutturabilmek için bastırması durumunda TCMB’nin enflasyonda yüzde 8 hedefini tutturup tutturamayacağı. Bu şekilde bir büyümenin enflasyonu tetiklemeden başarılması verimlilik artışını gerektirmekte ve bunun kısa vadede sağlanıp sağlanamayacağı net değil.

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