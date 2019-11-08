Pozitif havayı yakaladık

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 19-20 Kasım'da İstanbul’da düzenlenecek Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin gala yemeği önceki akşam gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, gelecek dönemin sermaye piyasaları açısından pozitif ayrımcılığın olduğu bir dönem olacağını belirterek, "Kiminle konuşursak konuşalım, herkes 'biz böyle bir performans beklemiyorduk' diyor. Olumlu, pozitif bir havayı yakalamış olduk. Çok iyi bir zamana denk geldi" dedi.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ 2022'DE

İstanbul Finans Merkezi’nin bir taraftan heyecan bir taraftan da büyük bir sorumluluk olduğunu, işlerin yolunda gittiğini ve söz verilen tarihte İstanbul Finans Merkezi’ni tamamlanacağını belirtti. Kendilerinin ancak bürokratik destekler, regülasyonlar yapacaklarını ifade eden Aşan, salondakilere seslenerek,“İstanbul’un kendisinin bir finans merkezi haline getirilmesinde büyük rol sizde. Asıl işi yapacak olanlar sizlersiniz. Şimdiden çalışmaya başlarsanız, 2022’de daha büyük bir sermaye piyasası ile orada da bir başlangıç yapmış oluruz" dedi.

ORTAKLIK KONULARINA ODAKLANDIK

TSPB Başkanı Alp Keler de, güçlü Türkiye’nin, güçlü sermaye piyasalarıyla mümkün olabileceğini söyledi. Türkiye'de yatırımcı sayısının artırılması gerektiğine değinen Keler, bunun için, çalışanlara pay edindirme, iskontolu halka arzlar, ortaklık kültürü teması altında start-up fintech ve melek yatırımcı gibi ekosistemlerin geliştirilmesi konularına odaklandıklarını dile getirdi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bütün dünyada ve Türkiye'de birtakım finansal zorlukların yaşandığını belirterek, bu zorlukların önemli bir bölümünü atlattıklarını söyledi. Akben, faizlerdeki gerilemenin enflasyondaki düşmenin dünya konjonktüründeki gelişmelerin, uluslararası kuruluşların ülke açısından gelişmelerinin kendilerini umutlandırdığını ve gelecek döneme dair daha pozitif bakılmasını sağladığını ifade etti.

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DÖNÜŞÜMÜN ANLAMI ARTIK DAHA BÜYÜK

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla bu yıl 4'üncüsü organize edilecek olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne Borsa İstanbul grubu olarak, destek sağlamış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Dönüşümün kendi şahsı üzerinde de çok büyük anlamlarının olduğuna işaret eden Atilla, "Özellikle toplumlar, sektörler, finansal mimari üzerinde de çok büyük etkileri var. Bu kongrenin değerlendirme anlamında çok değerli olacağını düşünüyorum" dedi.